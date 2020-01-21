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Никита Вайлупов: «Сборная Беларуси вслух говорит о желании выиграть чемпионат Европы. Каждый у нас максималист»

21.01.2020 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Правый крайний сборной Беларуси Никита Вайлупов назвал задачу на Евро-2020.

- На этом турнире у белорусов снова не получилось сцепиться ни с кем из грандов. Как далеко вы сейчас от этой цели?

– Немцы у нас не выиграли. Это мы сами проиграли им, уступили в надежности. Против испанцев продержались на равных 35 минут. И были отрезки, когда чемпионы Европы не знали, как сладить с нами в нападении или защите.

Да, наша команда вслух говорит о желании выиграть чемпионат Европы. Это дерзко, но почему целью должно быть что-то другое? Каждый у нас максималист. И такой целью мы живем.

И мы уже заикнулись, что можем ее достичь. Я в это верю на сто процентов.

- Диапазон мест с седьмого по десятое – пока это все оставшиеся вам финишные варианты. Есть повод огорчаться?

– Мы рассчитывали, что сможем пробиться по итогам чемпионата в олимпийскую квалификацию. Наш шанс был в том, чтобы обыграть хотя бы одну из элитных сборных. Жаль, что не получилось. Но седьмое-десятое места на таком турнире – это и положительный результат, и стимул стремиться к большему.

- Как станете мотивировать себя в среду на финишный матч против австрийцев?

– Мы всегда хотим выиграть. Со сборной Австрии играли в последнее время не однажды и по-разному. Постараемся огорчить старых знакомых. А их домашние трибуны такого желания нам только добавят, – сказал Вайлупов.

 
 
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