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«Витебск» арендовал Николаэску у «Шахтера»
21.01.2020 17:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Ион
Форвард будет выступать за новую команду на правах аренды, сообщает
Срок соглашения рассчитан до конца сезона 2020 года. При этом игрок может быть отозван из аренды во время летнего трансферного окна.
В сезоне-2019
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Нападающий Ион Николэеску отправился из «Шахтера» в «Витебск».
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