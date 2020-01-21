«Витебск» арендовал Николаэску у «Шахтера»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Ион Николэеску отправился из «Шахтера» в .

Форвард будет выступать за новую команду на правах аренды, сообщает пресс-служба «горняков».

Срок соглашения рассчитан до конца сезона 2020 года. При этом игрок может быть отозван из аренды во время летнего трансферного окна.

В сезоне-2019 Николэеску провел 5 матчей в высшей лиге, результативными действиями не отметился.

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