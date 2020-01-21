В сезоне-2020/21 может пройти первый Кубок ВЕХЛ с участием белорусских клубов

Источник материала: Tribuna.com

Сезон-2020/21 для клубов «Париматч-Экстралиги» начнется раньше, чем обычно – традиционный Кубок Салея стартует в последних числах июля. Первый турнир сезона может пройти в новом формате.

Сейчас активно обсуждается создание международного турнира – Кубок ВЕХЛ. И турнир с новым форматом может пройти уже в следующем сезоне.

Ожидается, что участниками первого Кубка ВЕХЛ станут представители четырех стран – Беларуси, Украины, Латвии и Польши.

ФХБ предлагает следующую структуру проведения турнира:

– В июле-августе белорусские команды играют групповой этап Кубка Салея в старом формате – 2 группы по 7-8 команд в зависимости от количества участников;

– Предварительные сроки проведения группового этапа – с 28 июля по 10 августа. Две лучшие команды из каждой группы выходят в финальную стадию Кубка Салея;

– Финал Кубка Салея может пройти с 13 по 15 августа. Он же будет первым этапом Кубка ВЕХЛ. Кроме двух белорусских финалистов Кубка Салея, в турнире сыграют по одному финалисту чемпионата Латвии и чемпионата Польши сезона-2019/20. Две лучшие команды выйдут в финал четырех Кубка ВЕХЛ. Лучшая белорусская команда станет обладателем Кубка Салея;

– Финал Кубка Салея пройдет на площадке одного из белорусских участников;

– Параллельно в Украине пройдет Donbass Open Cup, участниками которого станут два финалиста чемпионата Украины и по одному финалисту чемпионата Польши и Латвии сезона-2019/20. Две лучшие команды выйдут в финал четырех Кубка ВЕХЛ;

– Финал четырех Кубка ВЕХЛ пройдет осенью. В полуфинале лучшая команда группы «А» встретится со второй командой группы «Б», а победитель украинской группы сыграет со второй командой группы «А». Победители полуфиналов разыграют Кубок ВЕХЛ в решающей встрече;





– Финал четырех Кубка ВЕХЛ пройдет на площадке одного из белорусских участников;

– Все команды, участвующие в турнире, платят заявочные взносы. В конце турнира призовой фонд Кубка ВЕХЛ распределяется между лучшими командами.

На совете директоров, который прошел в ФХБ во вторник, представители всех клубов единогласно проголосовали за участие в турнире в формате, предложенном белорусской стороной.

В ближайшее время представители Федерации хоккея Беларуси встретятся с украинскими, латвийскими и польскими коллегами для дальнейшего обсуждения возможного формата турнира.

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