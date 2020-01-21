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В сезоне-2020/21 может пройти первый Кубок ВЕХЛ с участием белорусских клубов
21.01.2020 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сезон-2020/21 для клубов «Париматч-Экстралиги» начнется раньше, чем обычно – традиционный Кубок Салея стартует в последних числах июля. Первый турнир сезона может пройти в новом формате.
Сейчас активно обсуждается создание международного турнира – Кубок ВЕХЛ. И турнир с новым форматом может пройти уже в следующем сезоне.
Ожидается, что участниками первого Кубка ВЕХЛ станут представители четырех стран – Беларуси, Украины, Латвии и Польши.
– В июле-августе белорусские команды играют групповой этап Кубка Салея в старом формате – 2 группы по 7-8 команд в зависимости от количества участников;
– Предварительные сроки проведения группового этапа – с 28 июля по 10 августа. Две лучшие команды из каждой группы выходят в финальную стадию Кубка Салея;
– Финал
– Финал
– Параллельно в Украине пройдет Donbass Open Cup, участниками которого станут два финалиста чемпионата Украины и по одному финалисту чемпионата Польши и Латвии сезона-2019/20. Две лучшие команды выйдут в финал четырех Кубка ВЕХЛ;
– Финал четырех Кубка ВЕХЛ пройдет осенью. В полуфинале лучшая команда группы «А» встретится со второй командой группы «Б», а победитель украинской группы сыграет со второй командой группы «А». Победители полуфиналов разыграют Кубок ВЕХЛ в решающей встрече;
– Финал четырех Кубка ВЕХЛ пройдет на площадке одного из белорусских участников;
– Все команды, участвующие в турнире, платят заявочные взносы. В конце турнира призовой фонд Кубка ВЕХЛ распределяется между лучшими командами.
На совете директоров, который прошел в
В ближайшее время представители Федерации хоккея Беларуси встретятся с украинскими, латвийскими и польскими коллегами для дальнейшего обсуждения возможного формата турнира.
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Сезон-2020/21 для клубов «Париматч-Экстралиги» начнется раньше, чем обычно – традиционный Кубок Салея стартует в последних числах июля.
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