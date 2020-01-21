ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В сезоне-2020/21 может пройти первый Кубок ВЕХЛ с участием белорусских клубов

21.01.2020 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сезон-2020/21 для клубов «Париматч-Экстралиги» начнется раньше, чем обычно – традиционный Кубок Салея стартует в последних числах июля. Первый турнир сезона может пройти в новом формате.

Сейчас активно обсуждается создание международного турнира – Кубок ВЕХЛ. И турнир с новым форматом может пройти уже в следующем сезоне.

Ожидается, что участниками первого Кубка ВЕХЛ станут представители четырех стран – Беларуси, Украины, Латвии и Польши.

ФХБ предлагает следующую структуру проведения турнира:

– В июле-августе белорусские команды играют групповой этап Кубка Салея в старом формате – 2 группы по 7-8 команд в зависимости от количества участников;

– Предварительные сроки проведения группового этапа – с 28 июля по 10 августа. Две лучшие команды из каждой группы выходят в финальную стадию Кубка Салея;

– Финал Кубка Салея может пройти с 13 по 15 августа. Он же будет первым этапом Кубка ВЕХЛ. Кроме двух белорусских финалистов Кубка Салея, в турнире сыграют по одному финалисту чемпионата Латвии и чемпионата Польши сезона-2019/20. Две лучшие команды выйдут в финал четырех Кубка ВЕХЛ. Лучшая белорусская команда станет обладателем Кубка Салея;

– Финал Кубка Салея пройдет на площадке одного из белорусских участников;

– Параллельно в Украине пройдет Donbass Open Cup, участниками которого станут два финалиста чемпионата Украины и по одному финалисту чемпионата Польши и Латвии сезона-2019/20. Две лучшие команды выйдут в финал четырех Кубка ВЕХЛ;

– Финал четырех Кубка ВЕХЛ пройдет осенью. В полуфинале лучшая команда группы «А» встретится со второй командой группы «Б», а победитель украинской группы сыграет со второй командой группы «А». Победители полуфиналов разыграют Кубок ВЕХЛ в решающей встрече;

В сезоне-2020/21 может пройти первый Кубок ВЕХЛ с участием белорусских клубов

– Финал четырех Кубка ВЕХЛ пройдет на площадке одного из белорусских участников;

– Все команды, участвующие в турнире, платят заявочные взносы. В конце турнира призовой фонд Кубка ВЕХЛ распределяется между лучшими командами.

На совете директоров, который прошел в ФХБ во вторник, представители всех клубов единогласно проголосовали за участие в турнире в формате, предложенном белорусской стороной.

В ближайшее время представители Федерации хоккея Беларуси встретятся с украинскими, латвийскими и польскими коллегами для дальнейшего обсуждения возможного формата турнира.

Париматч-Экстралига: новости

Париматч-Экстралига: статистика

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сезон-2020/21 для клубов «Париматч-Экстралиги» начнется раньше, чем обычно – традиционный Кубок Салея стартует в последних числах июля.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Витебск» арендовал Николаэску у «Шахтера»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика