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Андрей Падин: «Есть все ощущения, что развитие белорусской сборной идет в нужном направлении»
21.01.2020 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер сборной Беларуси Андрей
– Позади пять этапов Кубка мира…
– Вопрос понятен, можете не продолжать! Выводы пока оптимистические, есть все ощущения, что развитие белорусской сборной идет в нужном направлении, спортсмены прогрессируют, огорчаться особенно нечему. По крайней мере, по-настоящему убиваться. При этом азарт возрастает, хочется уже большего, да и ощущение, что можем дерзнуть по-крупному, присутствует.
– Эстафеты в немецких Оберхофе и Рупольдинге именно на это и намекнули.
– Хочется верить, что в нужной степени прозрачности! Пятое и шестое места – совсем неплохо. Тем не менее, мы не стоим на месте, ищем варианты. Вот, например, в Рупольдинге поменяли этапы Елетнову. Романа определили финишером, а Лобастова передвинули на третий этап. Идея возникла еще в Оберхофе, где Никита после «стойки» зашел на штрафной круг. В то же время Елетнов выдал на-гора несколько отличных огневых рубежей стоя. Учитывая его скоростной потенциал, идея напрашивалась.
– Чтобы реализоваться в Рупольдинге...
– Тоже диалектически, то есть с противоречиями. Обычно на третьих этапах все команды «прячут» своих наименее быстрых гонщиков и не очень стабильных стрелков. А тут
– Но уже
– Несколько нижних досадных габаритных промахов на «шесть часов». А ведь Роман прибавил в психологической устойчивости, чему поспособствовали его январские успехи. Он упирался в масс-старте, где у него зародилось живое желание толкаться плечами с лучшими. Невзирая на авторитеты, безо всякого пиетета… Так что будем продолжать думать о составе эстафеты, расстановке ребят по этапам, – сказал Падин.
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Тренер сборной Беларуси Андрей Падин отметил прогресс команды.
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