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Андрей Падин: «Есть все ощущения, что развитие белорусской сборной идет в нужном направлении»

21.01.2020 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер сборной Беларуси Андрей Падин отметил прогресс команды.

– Позади пять этапов Кубка мира…

– Вопрос понятен, можете не продолжать! Выводы пока оптимистические, есть все ощущения, что развитие белорусской сборной идет в нужном направлении, спортсмены прогрессируют, огорчаться особенно нечему. По крайней мере, по-настоящему убиваться. При этом азарт возрастает, хочется уже большего, да и ощущение, что можем дерзнуть по-крупному, присутствует.

– Эстафеты в немецких Оберхофе и Рупольдинге именно на это и намекнули.

– Хочется верить, что в нужной степени прозрачности! Пятое и шестое места – совсем неплохо. Тем не менее, мы не стоим на месте, ищем варианты. Вот, например, в Рупольдинге поменяли этапы Елетнову. Романа определили финишером, а Лобастова передвинули на третий этап. Идея возникла еще в Оберхофе, где Никита после «стойки» зашел на штрафной круг. В то же время Елетнов выдал на-гора несколько отличных огневых рубежей стоя. Учитывая его скоростной потенциал, идея напрашивалась.

– Чтобы реализоваться в Рупольдинге...

– Тоже диалектически, то есть с противоречиями. Обычно на третьих этапах все команды «прячут» своих наименее быстрых гонщиков и не очень стабильных стрелков. А тут Лобастов оказался в поразительно сильной компании, но Никита справился отлично. И как гонщик, и как снайпер. Пройти последний круг, не отстав от Пайффера и почти в одни ноги с Бё-старшим – дорого стоит! В стрельбе же он хорош, в принципе. В спокойную погоду особенно, да и ветер начинает чувствовать, расшифровывать, правильно реагировать на порывы. Проблема потихоньку купируется, она уже не столь острая.

– Но уже Елетнов на «лежке» зашел на штрафной круг…

– Несколько нижних досадных габаритных промахов на «шесть часов». А ведь Роман прибавил в психологической устойчивости, чему поспособствовали его январские успехи. Он упирался в масс-старте, где у него зародилось живое желание толкаться плечами с лучшими. Невзирая на авторитеты, безо всякого пиетета… Так что будем продолжать думать о составе эстафеты, расстановке ребят по этапам, – сказал Падин.

 
 
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Тренер сборной Беларуси Андрей Падин отметил прогресс команды.
 
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