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Виталий Жуковский: «Стоит задача зарабатывать. У нас есть изменения в бюджете, он пошел в сторону уменьшения»
21.01.2020 21:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Стоит задача зарабатывать. У нас есть изменения в бюджете, он пошел в сторону уменьшения. Конечно, мы хотим работать, чтобы клуб зарабатывал деньги от трансферов.
По Янсане и Стивену есть предложения. Пока они нас не устраивают», – сказал
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Виталий Жуковский: «Стоит задача зарабатывать. У нас есть изменения в бюджете, он пошел в сторону уменьшения»
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский сообщил, что клуб планирует зарабатывать на трансферах.
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