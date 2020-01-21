Виталий Жуковский: «Стоит задача зарабатывать. У нас есть изменения в бюджете, он пошел в сторону уменьшения»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Виталий Жуковский сообщил, что клуб планирует зарабатывать на трансферах.

«Стоит задача зарабатывать. У нас есть изменения в бюджете, он пошел в сторону уменьшения. Конечно, мы хотим работать, чтобы клуб зарабатывал деньги от трансферов.

По Янсане и Стивену есть предложения. Пока они нас не устраивают», – сказал Жуковский .

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