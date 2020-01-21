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Дмитрий Бага: «Жальгирис» – неплохой вариант для Алексея. Литовский чемпионат не топ, но не сильно нашему уступает»

21.01.2020 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага сообщил, что команда готова вернуть чемпионский титул.

«Для нас в новинку, что БАТЭ второй. 13 лет были первые. Но оставили это в прошлом году. В этом году готовимся стать чемпионами. Будет тяжело, но понимаем, в чем прибавить, чтобы стать первыми.

Алексей Бага? Понимаю, как сейчас тяжело найти работу тренеру. Есть много хороших специалистов, которые долго искали работы. Считаю, что «Жальгирис» – неплохой вариант для Алексея. Команда с историей. Литовский чемпионат не топ, но не сильно нашему уступает. Плюс еврокубки. Это хороший опыт поработать в другой стране с командой, которая ставит высокие задачи», – сказал Бага.

БАТЭ: новости

БАТЭ: состав

 
 
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Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага сообщил, что команда готова вернуть чемпионский титул.
 
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