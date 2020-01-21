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Дмитрий Бага: «Жальгирис» – неплохой вариант для Алексея. Литовский чемпионат не топ, но не сильно нашему уступает»
21.01.2020 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
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Дмитрий Бага: «Жальгирис» – неплохой вариант для Алексея. Литовский чемпионат не топ, но не сильно нашему уступает»
Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага сообщил, что команда готова вернуть чемпионский титул.
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