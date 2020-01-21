Андрей Павленко: «Должны понять, что эта победа была не случайна. Мы выполняли тренерскую установку»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард минского Андрей Павленко оценил игру команды в матче со «Спартаком» (4:3).

- Чего не хватило, чтобы не устраивать нервную концовку, ведь пропустили третью, необязательную шайбу?

– У нас сегодня был молодой вратарь, который поймал кураж, сыграл отлично! Жалко, что он получил травму, и его сменили. В итоге голкипер влился в игру не разогретый, и получили несколько ненужных удалений. Сложно было, но ребята молодцы, выстояли, в конце ловили на себя броски, все старились, выводили шайбу и это привело к (положительному) результату.

- Насколько довольны действиями в атаке?

– Мы сегодня молодцы, удалось организовать несколько хороших атак с ходу. Могли, конечно, забивать больше, если бы реализовывали (моменты), но в целом отлично проявили себя в зоне атаки, и в средней зоне при перестроениях.

- В этом сезоне минское « Динамо » редко радует победными сериями. Что нужно сделать, чтобы на победе над все не остановилось?

– Мы должны понять, что эта победа была не случайна, мы выполняли тренерскую установку, каждый старался и делал свое дело. Это дало результат. Если в дальнейшем будем продолжать в том же духе, то и дальше будут победы, – сказал Павленко.

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