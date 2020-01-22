|
«Реал» и «Тоттенхэм» провели переговоры о трансфере Бэйла
22.01.2020 15:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президенты клубов Дэниэл Леви и Флорентино Перес встретились в
Леви также хотел узнать, рассчитывает ли на валлийца главный тренер «Реала»
На данный момент неизвестно, обсуждали ли Леви и Перес переход Бэйла в январе или же речь шла о летнем трансфере.
30-летний хавбек в нынешнем сезоне провел 12 матчей в Ла Лиге, отметившись двумя голами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Тоттенхэм» заинтересован в возвращении вингера Гарета Бэйла из «Реала».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)