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Кубок мира. Индивидуальная гонка. Бочарников, Смольский, Лобастов и Воробей выступят за Беларусь

22.01.2020 15:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

23 января в словенской Поклюке на шестом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская индивидуальная гонка. Беларусь представят: Сергей Бочарников (N 13), Антон Смольский (N 38), Никита Лобастов (N 80), Максим Воробей (N 97).

Дата проведения
23 января, 16.15
Онлайн гонки

Поклюка, Словения. Индивидуальная гонка

Стартовый лист

1  Юлиан Эберхард
2  Арнд Пайффер
3  Александр Логинов
4  Симон Дестье
5  Клемен Бауэр
6  Пеппе Фемлинг
7  Матвей Елисеев
8  Скотт Гоу
9  Артем Прима
10  Бенедикт Долль
11  Йеспер Нелин
12  Яков Фак
13  Сергей Бочарников
14  Филипп Хорн
15  Кароль Домбровски
16  Михал Крчмарж
17  Йоханнес Бо
18  Симон Эдер
19  Шон Доэрти
20  Тимофей Лапшин
21  Ондржей Моравец
22  Андрей Расторгуев
23  Евгений Гараничев
24  Владимир Илиев
25  Роман Еремин
26  Томас Бормолини
27  Флоран Клод
28  Тарьей Бо
29  Мартен Фуркад
30  Беньямин Вегер
31  Эрленд Овренг Бьонтегорд
32  Кентен Фийон-Майе
33  Дмитрий Пидручный
34  Фабьен Клод
35  Александр Андерсен
36  Витаутас Строля
37  Рок Трсан
38  Антон Смольский
39  Ветле Шостад Кристиансен
40  Марио Дольдер
41  Михал Шлезингр
42  Доминик Ландертингер
43  Лейф Нордгрин
44  Эмильен Жакелен
45  Никита Поршнев
46  Турстейн Стенерсен
47  Теро Сеппяля
48  Доминик Виндиш
49  Антон Дудченко
50  Филипп Наврат
51  Йоханнес Дале
52  Йоханнес Кюн
53  Феликс Лейтнер
54  Красимир Анев
55  Антонин Гигонна
56  Оскар Брандт
57  Кресимир Црнкович
58  Георге Бута
59  Андржей Нендза-Кубинец
60  Адам Вацлавик
61  Миха Довжан
62  Апостолос Ангелис
63  Томас Каукенас
64  Джейк Браун
65  Эдуард Латыпов
66  Микито Татидзаки
67  Александр Патриюк
68  Ли Сюэчжи
69  Дюджин Чхои
70  Давид Коматц
71  Том Лахайе-Гоффар
72  Эрик Лессер
73  Дамир Растич
74  Мартин Отченаш
75  Сергей Семенов
76  Антон Синапов
77  Рене Захна
78  Томаш Хасилла
79  Косуке Озаки
80  Никита Лобастов
81  Гжегож Гузик
82  Олли Хииденсало
83  Лукас Хофер
84  Кристиан Гоу
85  Серафин Вистнер
86  Райдо Ранкель
87  Жюль Бюрнот
88  Антон Пантов
89  Кирилл Стрельцов
90  Тимур Куц
91  Корнел Пукьяну
92  Лукаш Журек
93  Михал Шима
94  Джинле Тан
95  Димитар Герджиков
96  Казуки Баишо
97  Максим Воробей
98  Габриэль Стегмайр
99  Пол Шоммер
100  Томаш Крупчик
101  Эйден Миллар
102  Роберт Слотинс
103  Богдан Цымбал
104  Роберт Хелдна
105  Шимон Бартко
106  Даниэле Каппеллари
107  Элигиус Тамборнино
108  Якко Олави Ранта
109  Патрик Якоб
 
 
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23 января в словенской Поклюке на шестом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская индивидуальная гонка.
 
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