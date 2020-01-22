Кубок мира. Индивидуальная гонка. Бочарников, Смольский, Лобастов и Воробей выступят за Беларусь

Источник материала: Tribuna.com

23 января в словенской Поклюке на шестом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская индивидуальная гонка. Беларусь представят: Сергей Бочарников (N 13), Антон Смольский (N 38), Никита Лобастов (N 80), Максим Воробей (N 97).

Дата проведения 23 января, 16.15

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