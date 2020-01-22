Сборная Беларуси утратила шансы на олимпийскую квалификацию

Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси после ничьей с Австрией (36:36) утратила шансы на олимпийскую квалификацию.

Наша команда заняла пятое место в своей группе и не попала в топ-8 турнира, заняв 10-е место на Евро-2020.