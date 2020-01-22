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Сборная Беларуси утратила шансы на олимпийскую квалификацию

22.01.2020 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси после ничьей с Австрией (36:36) утратила шансы на олимпийскую квалификацию.

Наша команда заняла пятое место в своей группе и не попала в топ-8 турнира, заняв 10-е место на Евро-2020.

 
 
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Сборная Беларуси после ничьей с Австрией (36:36) утратила шансы на олимпийскую квалификацию.
 
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