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Евро-2020. Основной раунд. Беларусь сыграла вничью с Австрией

22.01.2020 21:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В заключительном матче основного раунда чемпионата Европы-2020 сборная Беларуси сыграла вничью с Австрией, ведя в счете по ходу матча.

Чемпионат Европы-2020

Основной раунд

Группа 1

Беларусь – Австрия 36:36 (19:17)

22 января. 20.15

Беларусь: Солдатенко (0/1, 0%), Мацкевич (10/45, 22%); Бровко (1), Кулеш (1), Шилович (3), Пуховский, Никуленков (4), Шумак (1), Юринок (1), Баранов, Лукьянчук, Подшивалов (2), Королек (7), Вайлупов (12), Бохан, Гайдученко (4).

Австрия: Бауэр (8/30, 27%), Айхбергер (1/13, 8%); Божович (5), Вебер (5), Весс, Пош (2), Фриммель (6), Диккер, Хербургер, Цайнер (4), Живкович (1), Билык (7), Вагнер (3), Йохманн (1), Хутечек (1), Сантос (1).

Трансляция: Беларусь 2

Хорватия – Испания 22:22 (11:12)

22 января, 18:00

Чехия – Германия 22:26 

22 января, 22:30

Положение команд: Испания – 9 очков (5 игр), Хорватия – 9 (5), Германия – 4 (4), Австрия – 3 (5), Беларусь – 3 (5), Чехия – 0 (4).

В полуфинал выйдет 2 команды из группы.

Беларусь эмоционально закончила гандбольное Евро: дали сравнять австрийцам на последних секундах, а победный гол не засчитали судьи

 
 
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В заключительном матче основного раунда чемпионата Европы-2020 сборная Беларуси сыграла вничью с Австрией, ведя в счете по ходу матча.
 
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