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Евро-2020. Основной раунд. Беларусь сыграла вничью с Австрией
22.01.2020 21:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В заключительном матче основного раунда чемпионата Европы-2020 сборная Беларуси сыграла вничью с Австрией, ведя в счете по ходу матча.
Чемпионат Европы-2020
Основной раунд
Группа 1
Беларусь – Австрия 36:36 (19:17)
22 января. 20.15
Беларусь: Солдатенко (0/1, 0%), Мацкевич (10/45, 22%); Бровко (1), Кулеш (1), Шилович (3), Пуховский, Никуленков (4), Шумак (1), Юринок (1), Баранов, Лукьянчук, Подшивалов (2), Королек (7), Вайлупов (12), Бохан, Гайдученко (4).
Австрия: Бауэр (8/30, 27%), Айхбергер (1/13, 8%); Божович (5), Вебер (5), Весс, Пош (2), Фриммель (6), Диккер, Хербургер, Цайнер (4), Живкович (1), Билык (7), Вагнер (3), Йохманн (1), Хутечек (1), Сантос (1).
Трансляция: Беларусь 2
Хорватия – Испания 22:22 (11:12)
22 января, 18:00
Чехия – Германия 22:26
22 января, 22:30
Положение команд: Испания – 9 очков (5 игр), Хорватия – 9 (5), Германия – 4 (4), Австрия – 3 (5), Беларусь – 3 (5), Чехия – 0 (4).
В полуфинал выйдет 2 команды из группы.
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В заключительном матче основного раунда чемпионата Европы-2020 сборная Беларуси сыграла вничью с Австрией, ведя в счете по ходу матча.
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