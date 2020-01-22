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Сборная Беларуси утратила шансы на олимпийскую квалификацию
22.01.2020 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В заключительном матче группового этапа на чемпионате Европы по гандболу сборная Швеции победила команду Исландии со счетом 32:25.
Это позволило шведам занять 4-е место в группе II, отодвинув на пятую позицию венгров.
Таким образом, сборная Беларуси (пятая команда группы I) заняла на ЧЕ-2020 10-е итоговое место, поскольку у венгерской команды в активе было четыре очка против наших трех.
Ничья со сборной Австрии (36:36) лишило белорусскую команду даже теоретических шансов на попадание в олимпийскую квалификацию на Токио-2020.
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В заключительном матче группового этапа на чемпионате Европы по гандболу сборная Швеции победила команду Исландии со счетом 32:25.
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