Сергей Новиков: «Если представить, что Шевцов перестанет работать, мы сразу упремся в тупик. Сегодняшняя сборная — это его авторский проект»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Сергей Новиков поделился мнением о выступлении сборной Беларуси на чемпионате Европы.

- Расстояние от грандов действительно настолько велико, как об этом свидетельствуют счета и игровые впечатления матчей с хорватами, немцами, испанцами?

– Ну да, думаю, это объективно. Три матча с элитными соперниками как продолжение предыдущих наших впечатлений в обратном не убеждают. Здесь надо говорить об уровне исполнителей. Безусловно, нашей сборной нужно ставить в заслугу отлаженность, отстроенность системы игры. Юрий Анатольевич добился этого с игроками определенного класса, которые у него есть. Но в целом уровень звездности этих гандболистов за редким исключением невысок.

Понятно, что при сопоставлении мастерства исполнителей мы проигрываем грандам значительно. У нас есть игроки, которые по своему мастерству подошли бы топ-сборным. Взять того же Королька, может быть, Пуховского. Но чтобы спорить с грандами, нужно иметь семерку сопоставимых по уровню гандболистов. А чтобы спорить регулярно — еще одну. До этого нам очень далеко. А объясняется все просто. Общим состоянием дел. И масштабом подготовки гандболистов, и их качеством, и уровнем чемпионата Беларуси.

В Катаре после чемпионата мира-2015 был «круглый стол», и там я заметил: у нас Подосиновых мало. То есть, если обобщенно, игроков, которые создавали бы подпору, обеспечивали крепкий уровень чемпионата страны, формировали клубы, которые составляли бы конкуренцию СКА и даже БГК. Это самая главная беда, на мой взгляд. А у нас эти ребята, которые понимают, что им не светит в СКА или Бресте, просто бросают играть. В лучшем случае отправляются доигрывать в Россию, где сегодня в принципе мрак. Взять Исаченка, Кострому, Стрельца, Говшу, которые при пристойном содержании спокойно могли бы выступать в Могилеве, Гомеле, Гродно, а рядом с ними росли бы Корольки и Кулеши...

Это результат экономической ситуации, в которой существует наш гандбол, и, допускаю, непонимания руководством федерации важности этого «подшерстка». Думаю, что если поставить задачу сделать шесть клубов нормального уровня, которые могли бы раз-два в сезон обыграть СКА и драться с БГК, у нас был бы совсем другой приток гандболистов.

Выбора у Шевцова нет. То, что он из такого узкого круга игроков делает команду, которая стабильно входит в европейскую десятку, — это, конечно, большое тренерское умение. Для этого нужно упорство. Я бы даже не назвал это курсом. Курс подразумевает возможность выбора. Можно так идти, а можно так. У Шевцова же — следование, точное соответствие обстоятельствам. С этой задачей он справляется очень качественно.

Второй вопрос. У нас ведь конкуренции нет не только среди игроков, но и среди тренеров. Потому что если представить, что Юрий Анатольевич по каким-то причинам перестанет работать, мы сразу упремся в тупик. Ведь сегодняшняя сборная — это, безусловно, его авторский проект. Вообще не допускаю вероятности, что с условным Любо Враньешем эта команда что-то покажет, – сказал Новиков.