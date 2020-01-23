О намерении реабилитироваться в Литве после упущенного чемпионства с БАТЭ: «Не сказал бы, что должен перед кем-то реабилитироваться»

Источник материала: Tribuna.com

Новый главный тренер «Жальгириса» Алексей Бага отметил, что прошлый сезон – это история.

– С «Жальгирисом» готовы реабилитироваться за прошлый сезон в БАТЭ и вновь стать чемпионом?

– Не сказал бы, что должен перед кем-то реабилитироваться. Прошлый сезон – это история. Я перешел в новый чемпионат. Здесь нужно как можно быстрее познакомиться с ребятами, вникнуть в нюансы литовского футбола и каждый день работать на сто процентов. Буду делать все, что умею, а там посмотрим, как все сложится, – сказал Бага.

«Сидеть на диване и ждать предложений от «Зенита» было бы наивно и глупо». Бага – о том, как попал в «Жальгирис»