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О намерении реабилитироваться в Литве после упущенного чемпионства с БАТЭ: «Не сказал бы, что должен перед кем-то реабилитироваться»
23.01.2020 08:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Новый главный тренер «Жальгириса» Алексей Бага отметил, что прошлый сезон – это история.
– С «Жальгирисом» готовы реабилитироваться за прошлый сезон в БАТЭ и вновь стать чемпионом?
– Не сказал бы, что должен перед кем-то реабилитироваться. Прошлый сезон – это история. Я перешел в новый чемпионат. Здесь нужно как можно быстрее познакомиться с ребятами, вникнуть в нюансы литовского футбола и каждый день работать на сто процентов. Буду делать все, что умею, а там посмотрим, как все сложится, – сказал Бага.
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О намерении реабилитироваться в Литве после упущенного чемпионства с БАТЭ: «Не сказал бы, что должен перед кем-то реабилитироваться»
Новый главный тренер «Жальгириса» Алексей Бага отметил, что прошлый сезон – это история.
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