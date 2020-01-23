Зыгмантович возглавил Беларусь U-19

Источник материала: Tribuna.com

Тренер Андрей Зыгмантович возглавил сборную Беларуси U-19.

Отметим, что сборной Беларуси, составленной из юношей не старше 2002 года рождения, в 2020 году предстоит старт в квалификации юниорского (U19) чемпионата Европы. В соперниках у нашей команды в группе 2 будут сверстники из Украины, Израиля и Черногории, а матчи мини-турнира пройдут 10, 13 и 16 ноября 2020 года в Израиле. По две лучшие команды из каждого квартета, а также лучший коллектив из числа занявших третьи места получат путевки в элитный раунд, матчи которого пройдут в марте 2021 года.

В финальной части юниорского (U19) чемпионата Европы 2021, который пройдет в Румынии, сыграют 8 сборных.

До этого 57-летний специалист возглавлял «Рух». Под его руководством брестская команда в 2019 стала третьей в первой лиге, но в переходных матчах обыграла и вышла в высшую лигу чемпионата Беларуси.

Добавим, что ранее сборную U-19 возглавлял Владимир Корытько, который был назначен на этот пост в мае 2019 года.