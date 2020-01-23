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Зыгмантович возглавил Беларусь U-19
23.01.2020 16:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер
Отметим, что сборной Беларуси, составленной из юношей не старше 2002 года рождения, в 2020 году предстоит старт в квалификации юниорского (U19) чемпионата Европы. В соперниках у нашей команды в группе 2 будут сверстники из Украины, Израиля и Черногории, а матчи мини-турнира пройдут 10, 13 и 16 ноября 2020 года в Израиле. По две лучшие команды из каждого квартета, а также лучший коллектив из числа занявших третьи места получат путевки в элитный раунд, матчи которого пройдут в марте 2021 года.
В финальной части юниорского (U19) чемпионата Европы 2021, который пройдет в Румынии, сыграют 8 сборных.
До этого 57-летний специалист
Добавим, что ранее сборную U-19 возглавлял Владимир Корытько, который
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Тренер Андрей Зыгмантович возглавил сборную Беларуси U-19.
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