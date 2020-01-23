Стефан Эллиотт: «Когда ты не можешь играть, хотя это была твоя единственная цель приезда в Беларусь, это накладывает свой отпечаток»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского Стефан Эллиотт , который восстанавливается после травмы больше трех месяцев, рассказал о своем самочувствии.

«Я очень рад тому, что наконец-то мы с Димой ( Дерябиным – прим) смогли выйти на лед. Мы занимались вне льда около трех месяцев, и это оказывало влияние не только на физическую, но и на психологическую форму. Каждый день мы занимались в зале по несколько часов.

Когда ты не можешь играть в хоккей, хотя это была твоя единственная цель приезда в Беларусь, это накладывает свой отпечаток. Прямо сейчас я чувствую, что моя форма становится лучше и лучше с каждым днем, это вселяет определенный оптимизм», – сказал Эллиот.

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