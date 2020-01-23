|
Стефан Эллиотт: «Когда ты не можешь играть, хотя это была твоя единственная цель приезда в Беларусь, это накладывает свой отпечаток»
23.01.2020 16:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник минского
«Я очень рад тому, что наконец-то мы с Димой (
Когда ты не можешь играть в хоккей, хотя это была твоя единственная цель приезда в Беларусь, это накладывает свой отпечаток. Прямо сейчас я чувствую, что моя форма становится лучше и лучше с каждым днем, это вселяет определенный оптимизм», – сказал Эллиот.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стефан Эллиотт: «Когда ты не можешь играть, хотя это была твоя единственная цель приезда в Беларусь, это накладывает свой отпечаток»
Защитник минского «Динамо» Стефан Эллиотт, который восстанавливается после травмы больше трех месяцев, рассказал о своем самочувствии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)