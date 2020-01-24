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Дмитрий Молош: «Надеюсь, Волкова не накажут слишком сурово. У Захара была очень трудная жизненная ситуация в семье»

24.01.2020 08:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-тренер БАТЭ Дмитрий Молош поделился мнением о ситуации вокруг защитника борисовчан Захара
Волкова, которого могут отстранить от футбола в связи с делом о договорных матчах.

Кстати, на грядущий сезон борисовчанам явно придется искать еще одного
центрального защитника: глава БФФ Владимир Базанов сказал, что по следам
«дела о «договорняках» Захар Волков тоже будет наказан — и, скорее всего,
отстранен...

— Сколько играл, даже не хотел верить в такие дела... Какая-то несусветная глупость.
И больше всего жаль молодых парней вроде Волкова — надеюсь, его не накажут
слишком сурово.

Думаю, люди около тридцати лет или старше понимали, на что идут. Ну, это ваши
проблемы: крадешь-берешь, попадешься — получишь на полную катушку! Зачем
пацанов втягивать? За них обидно, за тренеров и руководство, когда портят имидж
клубов — того же «Нафтана».

А у Захара была очень трудная жизненная ситуация в семье, в Новополоцке с
финансами плохо... Не хочу никого оправдывать, для молодежи это хороший урок. Но
все же наверняка происходило так: «На тебе деньги»... А раз взял — значит,
участвовал. Соблазн велик, но надо иметь большую силу воли и мужество отказаться.
И осознавать последствия.
Грубо говоря, можно взять 50 долларов вот просто так — мол, тебе положено, мы за
тебя все сделали, а теперь делимся — и сломать карьеру, – сказал Молош.

 
 
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Экс-тренер БАТЭ Дмитрий Молош поделился мнением о ситуации вокруг защитника борисовчан ЗахараВолкова, которого могут отстранить от футбола в связи с делом о...
 
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