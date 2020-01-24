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Дмитрий Молош: «Надеюсь, Волкова не накажут слишком сурово. У Захара была очень трудная жизненная ситуация в семье»
24.01.2020 08:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-тренер БАТЭ Дмитрий Молош поделился мнением о ситуации вокруг защитника борисовчан Захара
— Кстати, на грядущий сезон борисовчанам явно придется искать еще одного
— Сколько играл, даже не хотел верить в такие дела... Какая-то несусветная глупость.
Думаю, люди около тридцати лет или старше понимали, на что идут. Ну, это ваши
А у Захара была очень трудная жизненная ситуация в семье, в Новополоцке с
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Дмитрий Молош: «Надеюсь, Волкова не накажут слишком сурово. У Захара была очень трудная жизненная ситуация в семье»
Экс-тренер БАТЭ Дмитрий Молош поделился мнением о ситуации вокруг защитника борисовчан ЗахараВолкова, которого могут отстранить от футбола в связи с делом о...
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