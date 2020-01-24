Дмитрий Молош: «Надеюсь, Волкова не накажут слишком сурово. У Захара была очень трудная жизненная ситуация в семье»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-тренер БАТЭ Дмитрий Молош поделился мнением о ситуации вокруг защитника борисовчан Захара

Волкова, которого могут отстранить от футбола в связи с делом о договорных матчах.

— Кстати, на грядущий сезон борисовчанам явно придется искать еще одного

центрального защитника: глава БФФ Владимир Базанов сказал, что по следам

«дела о «договорняках» тоже будет наказан — и, скорее всего,

отстранен...

— Сколько играл, даже не хотел верить в такие дела... Какая-то несусветная глупость.

И больше всего жаль молодых парней вроде Волкова — надеюсь, его не накажут

слишком сурово.

Думаю, люди около тридцати лет или старше понимали, на что идут. Ну, это ваши

проблемы: крадешь-берешь, попадешься — получишь на полную катушку! Зачем

пацанов втягивать? За них обидно, за тренеров и руководство, когда портят имидж

клубов — того же .

А у Захара была очень трудная жизненная ситуация в семье, в Новополоцке с

финансами плохо... Не хочу никого оправдывать, для молодежи это хороший урок. Но

все же наверняка происходило так: «На тебе деньги»... А раз взял — значит,

участвовал. Соблазн велик, но надо иметь большую силу воли и мужество отказаться.

И осознавать последствия.

Грубо говоря, можно взять 50 долларов вот просто так — мол, тебе положено, мы за

тебя все сделали, а теперь делимся — и сломать карьеру, – сказал Молош.