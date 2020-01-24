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Australian Open. Серена проиграла Ван Цян, Барти вышла в 1/8 финала, Возняцки выбыла Осака встретится с Гауфф
24.01.2020 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В пятницу на Australian Open Екатерина Александрова проиграла финалистке прошлого года Петре Квитовой, Серена Уильямс – Ван Цян.
Наоми Осака встретится с Кори Гауфф.
Каролин Возняцки проиграла Онс Жабер и завершила карьеру.
Сетка турнира
Australian Open
Мельбурн, Австралия
20 января – 2 февраля 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
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Australian Open. Серена проиграла Ван Цян, Барти вышла в 1/8 финала, Возняцки выбыла Осака встретится с Гауфф
В пятницу на Australian Open Екатерина Александрова проиграла финалистке прошлого года Петре Квитовой, Серена Уильямс – Ван Цян.
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