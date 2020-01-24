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Australian Open. Серена проиграла Ван Цян, Барти вышла в 1/8 финала, Возняцки выбыла Осака встретится с Гауфф

24.01.2020 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В пятницу на Australian Open Екатерина Александрова проиграла финалистке прошлого года Петре Квитовой, Серена Уильямс – Ван Цян.

Наоми Осака встретится с Кори Гауфф.

Каролин Возняцки проиграла Онс Жабер и завершила карьеру.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

20 января – 2 февраля 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд –  49 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Эшли Барти (Австралия)  Елена Рыбакина (Казахстан)
6:3|6:2
Дата проведения
24 января, 03.15
Онлайн матча

Онс Жабер (Тунис)  Каролин Возняцки (Дания)
7:5|3:6|7:5
Дата проведения
24 января, 04.45
Онлайн матча

Ван Цян (Китай)  Серена Уильямс (США)
6:4|6:7|7:5
Дата проведения
24 января, 04.52
Онлайн матча

Петра Квитова (Чехия)  Екатерина Александрова (Россия)
6:1|6:2
Дата проведения
24 января, 05.43
Онлайн матча

Наоми Осака (Япония)  Кори Гауфф (США)
Дата проведения
24 января, 11.00
Онлайн матча

Мария Саккари (Греция)  Мэдисон Киз (США)
6:4|6:4
Дата проведения
24 января, 06.58
Онлайн матча

 

Элисон Риск (США)  Юлия Гергес (Германия)
1:6|7:6|2:2
Дата проведения
24 января, 07.14
Онлайн матча

 

Чжан Шуай (Китай)  София Кенин (США)
Дата проведения
24 января, 13.00
Онлайн матча
 
 
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В пятницу на Australian Open Екатерина Александрова проиграла финалистке прошлого года Петре Квитовой, Серена Уильямс – Ван Цян.
 
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