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Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки завершила карьеру
24.01.2020 09:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
За 15 лет в профессиональном теннисе Возняцки выиграла Australian Open-2018 и еще 29 титулов. Еще датчанка дважды играла в финале US Open. Она 71 неделю провела на первой строчке рейтинга и занимает по этому показателю девятое место в истории.
Возняцки дважды завершала сезон №1 и восемь раз – в топ-10. На протяжении 11 лет (2008-2018) она выигрывала минимум один титул.
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Каролин Возняцки в третьем круге Australian Open проиграла Онс Жабер – 5:7, 6:3, 5:7.
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