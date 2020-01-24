Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки завершила карьеру

Источник материала: Tribuna.com

в третьем круге проиграла Онс Жабер – 5:7, 6:3, 5:7. Для 29-летней датчанки это был последний матч в карьере.

За 15 лет в профессиональном теннисе Возняцки выиграла Australian Open-2018 и еще 29 титулов. Еще датчанка дважды играла в финале US Open. Она 71 неделю провела на первой строчке рейтинга и занимает по этому показателю девятое место в истории.

Возняцки дважды завершала сезон №1 и восемь раз – в топ-10. На протяжении 11 лет (2008-2018) она выигрывала минимум один титул.

В теннисе нет ничего важнее «Больших шлемов». Но почему ими стали именно Australian Open, «Ролан Гаррос», «Уимблдон» и US Open?