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Australian Open. Третий круг. Джокович играет с Нишиокой, Федерер встретится с Миллманом, Циципас – с Раоничем
24.01.2020 07:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В пятницу на Australian Open действующий чемпион Новак Джокович борется с Йошихито Нишиокой, Роберто Баутиста-Агут – с Марином Чиличем.
Роджер Федерер сыграет с Джоном Миллманом, Стефанос Циципас – с Милошем Раоничем.
Сетка турнира
Australian Open
Мельбурн, Австралия
20 января – 2 февраля 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
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Australian Open. Третий круг. Джокович играет с Нишиокой, Федерер встретится с Миллманом, Циципас – с Раоничем
В пятницу на Australian Open действующий чемпион Новак Джокович борется с Йошихито Нишиокой, Роберто Баутиста-Агут – с Марином Чиличем.
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