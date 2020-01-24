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Australian Open. Третий круг. Джокович играет с Нишиокой, Федерер встретится с Миллманом, Циципас – с Раоничем

24.01.2020 07:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В пятницу на Australian Open действующий чемпион Новак Джокович борется с Йошихито Нишиокой, Роберто Баутиста-Агут – с Марином Чиличем.

Роджер Федерер сыграет с Джоном Миллманом, Стефанос Циципас – с Милошем Раоничем.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

20 января – 2 февраля 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд –  49 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия)  Йошихито Нишиока (Япония)
6:3|6:2|4:0
Дата проведения
24 января, 07.56
Онлайн матча

Роберто Баутиста-Агут (Испания)  Марин Чилич (Хорватия)
7:6|4:3
Дата проведения
24 января, 07.28
Онлайн матча

Стефанос Циципас (Греция)  Милош Раонич (Канада)
Дата проведения
24 января, 11.00
Онлайн матча

Джон Миллман (Австралия)  Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
24 января, 12.30
Онлайн матча

Диего Шварцман (Аргентина)  Душан Лайович (Сербия)
6:2|6:3|7:6
Дата проведения
24 января, 03.13
Онлайн матча

 

Мартон Фучович (Венгрия)  Томми Пол (США)
6:1|6:1|6:4
Дата проведения
24 января, 04.59
Онлайн матча

 

Гидо Пелья (Аргентина)  Фабио Фоньини (Италия)
Дата проведения
24 января, 09.30
Онлайн матча

 

Теннис Сандгрен (США)  Сэм Куэрри (США)
Дата проведения
24 января, 09.30
Онлайн матча
 
 
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В пятницу на Australian Open действующий чемпион Новак Джокович борется с Йошихито Нишиокой, Роберто Баутиста-Агут – с Марином Чиличем.
 
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