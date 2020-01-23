|
НБА. «Бруклин» против «Лейкерс», «Даллас» в гостях у «Портленда»
- Размер текста:
- A
- A
- A
Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 3 матча.
«Бруклин» Ирвинга примет на своей площадке «Лейкерс» Джеймса. «Даллас» сыграет в гостях у «Портленда».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
24 января, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
-
Секстон (29),
Лав (21),
Гарлэнд (13),
Осман (9),
Томпсон (6) старт;
Нэнс (22 + 12 подборов),
Маккинни (7),
Хенсон (3),
Экзам (2),
Деллаведова (0).
- Вашингтон
-
Бил (36 + 8 передач),
Томас (13),
Брайант (9),
Маинми (7 + 7 подборов),
Пэйтон (0) старт;
Смит (17),
Бертанс (17),
Бонга (9),
Браун (8 + 8 подборов),
Макрэй (4),
Пасечник (4),
Уильямс (0).
- Дата проведения
-
24 января, 04.00, «Barclays Center»
- Бруклин
-
Принс (18),
Ирвинг (17),
Леверт (14),
Чендлер (12),
Темпл (11),
Динуидди (7 + 12 передач),
Аллен (7 + 8 подборов),
Харрис (6),
Куруц (2).
- Лейкерс
-
Джеймс (19 + 8 подборов + 9 передач),
Дэвис (16 + 11 подборов),
Грин (14),
Ховард (14 + 12 подборов),
Кузма (13),
Карузо (8),
Дадли (8),
Рондо (5 + 8 передач),
Колдуэлл-Поуп (5),
Брэдли (2),
Дэниелс (0).
- Дата проведения
-
24 января, 06.30, «Moda Center»
- Портленд
-
Лиллард (0),
Саймонс (0),
Трент (0),
Энтони (0),
Ариза (0),
Уайтсайд (0).
- Даллас
-
Дончич (0),
Сет Карри (0),
Хардуэй (0),
Финни-Смит (0),
Порзингис (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 3 матча.
-
Сколько стоит нефть для Беларуси? Разбираемся
08:00, Tut.by
-
На выезде из Минска Volkswagen влетел под грузовик, водитель погиб
08:38, Аргументы и факты
-
“Союз” должен умереть, не родившись. Умирающая империя грозит не только Беларуси
20:19, Партизан
-
Генсек ООН назвал четырех угрожающих миру «всадников Апокалипсиса»
06:25, Tut.by
-
Похоже на град, но не он. Смотрите, что падало с неба в Новогрудке
15:30, Tut.by
-
Сергей Новиков: «Если представить, что Шевцов перестанет работать, мы сразу упремся в тупик. Сегодняшняя сборная — это его авторский проект»
08:54, Tribuna.com
-
Состоялось районное координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией
11:32, Газета Авангард
-
ИП снова спросили у чиновников, почему им нельзя ставить ларьки на улицах Минска, а «Табакерки» можно
20:02, Tut.by
-
Гражданин Узбекистана пытался пробраться из Беларуси в Литву при помощи фольги
19:40, Tut.by
-
Ставки по кредитам на жилье почти во всех банках одинаковые. Но есть нюанс
08:34, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|