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НБА. «Бруклин» против «Лейкерс», «Даллас» в гостях у «Портленда»

23.01.2020 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 3 матча.

«Бруклин» Ирвинга примет на своей площадке «Лейкерс» Джеймса. «Даллас» сыграет в гостях у «Портленда».

НБА

Регулярный чемпионат

Кливленд – Вашингтон 112:124 (24:29, 37:39, 25:32, 26:24)
Дата проведения
24 января, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Секстон (29), Лав (21), Гарлэнд (13), Осман (9), Томпсон (6)  старт; Нэнс (22 + 12 подборов), Маккинни (7), Хенсон (3), Экзам (2), Деллаведова (0).
Вашингтон
Бил (36 + 8 передач), Томас (13), Брайант (9), Маинми (7 + 7 подборов), Пэйтон (0)  старт; Смит (17), Бертанс (17), Бонга (9), Браун (8 + 8 подборов), Макрэй (4), Пасечник (4), Уильямс (0).

Бруклин – Лейкерс 99:121 (4 четверть)
Дата проведения
24 января, 04.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Превью
Бруклин
Принс (18), Ирвинг (17), Леверт (14), Чендлер (12), Темпл (11), Динуидди (7 + 12 передач), Аллен (7 + 8 подборов), Харрис (6), Куруц (2).
Лейкерс
Джеймс (19 + 8 подборов + 9 передач), Дэвис (16 + 11 подборов), Грин (14), Ховард (14 + 12 подборов), Кузма (13), Карузо (8), Дадли (8), Рондо (5 + 8 передач), Колдуэлл-Поуп (5), Брэдли (2), Дэниелс (0).

Портленд – Даллас
Дата проведения
24 января, 06.30, «Moda Center»
Онлайн матча Превью
Портленд
Лиллард (0), Саймонс (0), Трент (0), Энтони (0), Ариза (0), Уайтсайд (0).
Даллас
Дончич (0), Сет Карри (0), Хардуэй (0), Финни-Смит (0), Порзингис (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 3 матча.
 
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