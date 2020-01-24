Александр Володько: «Думаю, прошлый год простоя забуду, как страшный сон»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Александр Володько вспомнил прошлый сезон, когда он был игроком , но так и не сыграл в высшей лиге ни матча.

«Сейчас эмоции самые положительные. Вернулся в команду, за которую выступал долгое время. Это мой родной дом.

Мое физическое состояние сейчас не самое лучшее, до оптимальной формы далеко. Для этого и существуют сборы. В процессе работы все вернется. Думаю, прошлый год простоя забуду, как страшный сон», – сказал Володько .

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