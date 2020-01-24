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Александр Володько: «Думаю, прошлый год простоя забуду, как страшный сон»
24.01.2020 18:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Александр
«Сейчас эмоции самые положительные. Вернулся в команду, за которую выступал долгое время. Это мой родной дом.
Мое физическое состояние сейчас не самое лучшее, до оптимальной формы далеко. Для этого и существуют сборы. В процессе работы все вернется. Думаю, прошлый год простоя забуду, как страшный сон», – сказал
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Полузащитник БАТЭ Александр Володько вспомнил прошлый сезон, когда он был игроком «Шахтера», но так и не сыграл в высшей лиге ни матча.
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