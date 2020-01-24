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НБА. «Шарлотт» и «Милуоки» сыграют в Париже, «Майами» примет «Клипперс» и другие матчи

24.01.2020 18:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.

В 23:00 по мск в Париже начнется встреча между «Шарлотт» и «Милуоки». «Майами» примет «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Милуоки
Дата проведения
24 января, 23.00, «AccorHotels Arena»
Онлайн матча Превью

Орландо – Бостон
Дата проведения
25 января, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Превью

Детройт – Мемфис
Дата проведения
25 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Превью

Нью-Йорк – Торонто
Дата проведения
25 января, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Превью

Майами – Клипперс
Дата проведения
25 января, 04.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Превью

Оклахома-Сити – Атланта
Дата проведения
25 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

Чикаго – Сакраменто
Дата проведения
25 января, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью

Новый Орлеан – Денвер
Дата проведения
25 января, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

Миннесота – Хьюстон
Дата проведения
25 января, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью

Сан-Антонио – Финикс
Дата проведения
25 января, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

Голден Стэйт – Индиана
Дата проведения
25 января, 06.30, «Chase Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.
 
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