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НБА. «Шарлотт» и «Милуоки» сыграют в Париже, «Майами» примет «Клипперс» и другие матчи
24.01.2020 18:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата
В 23:00 по мск в Париже начнется встреча между «Шарлотт» и «Милуоки».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.
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