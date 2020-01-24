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Товарищеские матчи. ЦСКА обыграл «Дандолк», Шкурин остался в запасе

24.01.2020 21:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России.

«Ростов» победил латвийскую «Ригу» (3:1), ЦСКА сыграл с ирландским «Дандолком» (2:0).

Товарищеские матчи

Абу-Даби, ОАЭ

ЦСКА Россия – Дандолк Ирландия – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Сигурдссон (5), 2:0 – Сигурдссон (12).

ЦСКА: Помазун, Елеев, Гогуа, Магнуссон, Щенников, Кучаев, Бийол, Дзагоев (Н’Диай, 62), Марадишвили, Сигурдссон, Караев.

Отметим, что белорусский нападающий Илья Шкурин остался в запасе.

Ростов Россия – Рига Латвия – 3:1 (2:1)

Голы «Ростова»: 1:1 – Еременко (27), 2:1 – Еременко (42), 3:1 – Мамаев (63, с пенальти).

«Ростов» (1-й тайм): Бабурин, Логашов, Чистяков, Кожемякин, Чернов, Байрамян, Норманн, Еременко (к), Осинов, Зайнутдинов, Саплинов.

«Ростов» (2-й тайм): Песьяков, Козлов, Ведерников, Хаджикадунич, Осипенко, Мамаев, Попов, Черкес, Ионов, Прошляков, Долгов.

Кампоамор, Испания

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России.
 
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