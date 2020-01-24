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Товарищеские матчи. ЦСКА обыграл «Дандолк», Шкурин остался в запасе
24.01.2020 21:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России.
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Товарищеские матчи
Абу-Даби, ОАЭ
ЦСКА Россия – Дандолк Ирландия – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Сигурдссон (5), 2:0 – Сигурдссон (12).
ЦСКА: Помазун, Елеев, Гогуа, Магнуссон, Щенников, Кучаев, Бийол, Дзагоев (Н’Диай, 62), Марадишвили, Сигурдссон, Караев.
Отметим, что белорусский нападающий
Ростов Россия – Рига Латвия – 3:1 (2:1)
Голы «Ростова»: 1:1 – Еременко (27), 2:1 – Еременко (42), 3:1 – Мамаев (63, с пенальти).
«Ростов» (1-й тайм): Бабурин, Логашов, Чистяков, Кожемякин, Чернов, Байрамян, Норманн, Еременко (к), Осинов, Зайнутдинов, Саплинов.
«Ростов» (2-й тайм): Песьяков, Козлов, Ведерников, Хаджикадунич, Осипенко, Мамаев, Попов, Черкес, Ионов, Прошляков, Долгов.
Кампоамор, Испания
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России.
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