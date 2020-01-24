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Клопп о том, неизбежна ли победа «Ливерпуля» в АПЛ: «Дерьмовый вопрос»
24.01.2020 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Вы уже знаете, что это дерьмовый вопрос. И вы все еще спрашиваете.
Я никогда не слышал этого слова раньше (inevitable – неизбежно – прим.). Понятия не имею, что оно значит. Что неизбежно? То, что это произойдет [победа в АПЛ]?
Нас это не заботит. Насколько я понимаю, мы еще даже математически не вышли в Лигу чемпионов. Единственное, что можем сделать, – это сосредоточиться на следующей игре. «Шрусбери»,
Что бы вы ни говорили о нас, если в положительном ключе, тогда большое спасибо. Если нет – мне все равно! Я не могу изменить ситуацию, никогда не слышал, чтобы что-то решалось вплоть до самого конца, так почему мы должны думать об этом?
Вчерашняя игра была очень хорошим примером (победа 2:1 над
В 23 матчах АПЛ «Ливерпуль» набрал 67 очков и занимает 1-е место, имея игру в запасе.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, что «красные» неизбежно выиграют АПЛ в этом сезоне.
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