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Клопп о том, неизбежна ли победа «Ливерпуля» в АПЛ: «Дерьмовый вопрос»

24.01.2020 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, что «красные» неизбежно выиграют АПЛ в этом сезоне.

«Вы уже знаете, что это дерьмовый вопрос. И вы все еще спрашиваете.

Я никогда не слышал этого слова раньше (inevitable – неизбежно – прим.). Понятия не имею, что оно значит. Что неизбежно? То, что это произойдет [победа в АПЛ]?

Нас это не заботит. Насколько я понимаю, мы еще даже математически не вышли в Лигу чемпионов. Единственное, что можем сделать, – это сосредоточиться на следующей игре. «Шрусбери», «Вест Хэм», «Саутгемптон», потом недельный перерыв, и мы начинаем снова. Это наш план. Я не знаю другого плана.

Что бы вы ни говорили о нас, если в положительном ключе, тогда большое спасибо. Если нет – мне все равно! Я не могу изменить ситуацию, никогда не слышал, чтобы что-то решалось вплоть до самого конца, так почему мы должны думать об этом? 

Вчерашняя игра была очень хорошим примером (победа 2:1 над «Вулверхэмптоном»). Матчи никогда не были и не будут легкими. Мы просто должны выкладываться на все 100%. Поэтому парни выиграли этот матч. Это единственное, на чем мы можем сосредоточиться», – сказал Клопп.

В 23 матчах АПЛ «Ливерпуль» набрал 67 очков и занимает 1-е место, имея игру в запасе. «Ман Сити» идет на 2-м месте, набрав 51 очко в 24 матчах.

 
 
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, что «красные» неизбежно выиграют АПЛ в этом сезоне.
 
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