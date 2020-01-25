Президент Федерации гандбола России: «Если хотим принять Евро-2026, нам надо нечто аргументированное. Или обсуждать совместную заявку с Беларусью или Украиной»

Источник материала: Tribuna.com

Украина и Россия обсуждают вариант подачи совместной заявки на проведение женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года.

Об этом сообщил президент федерации гандбола России Сергей Шишкарев после того, как право провести гандбольное Евро-2024 получили Венгрия, Австрия и Швейцария.

«Чемпионат Европы проводится каждые два года, так что если мы хотим принять турнир в 2026 году, нам надо противопоставить нечто еще более серьезное и аргументированное. Или обсуждать совместную заявку с Беларусью или Украиной.

С Украиной мы сейчас реально обсуждали такой вариант. Почему нет? Я уверен, что ситуация начнет улучшаться, ускорятся интеграционные процессы. Быть может, большой вклад в это внесет и спорт», – сказал Шишкарев.

Напомним, что ранее председатель БФГ Владимир Коноплев говорил о возможной подаче совместной заявки Беларуси, Польши и Литвы для проведения мужского гандбольного чемпионата Европы 2026 года.

Беларусь, Литва и Польша подадут совместную заявку на проведение мужского чемпионата Европы в 2026 году