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Президент Федерации гандбола России: «Если хотим принять Евро-2026, нам надо нечто аргументированное. Или обсуждать совместную заявку с Беларусью или Украиной»
25.01.2020 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Об этом сообщил президент
«Чемпионат Европы проводится каждые два года, так что если мы хотим принять турнир в 2026 году, нам надо противопоставить нечто еще более серьезное и аргументированное. Или обсуждать совместную заявку с Беларусью или Украиной.
С Украиной мы сейчас реально обсуждали такой вариант. Почему нет? Я уверен, что ситуация начнет улучшаться, ускорятся интеграционные процессы. Быть может, большой вклад в это внесет и спорт», – сказал Шишкарев.
Напомним, что ранее председатель БФГ Владимир Коноплев
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Президент Федерации гандбола России: «Если хотим принять Евро-2026, нам надо нечто аргументированное. Или обсуждать совместную заявку с Беларусью или Украиной»
Украина и Россия обсуждают вариант подачи совместной заявки на проведение женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года.
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