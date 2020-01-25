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КХЛ. Хенкель и Плэтт забросили по шайбе. Лисовец сделал голевую передачу
25.01.2020 18:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский игрок обороны сделал голевую передачу при третьем взятии ворот.
Всего на счету Лисовца в 29 играх 4 (1+3) очка.
«Автомобилист» дома проиграл «Ак Барсу». Отметим, что у хозяев голом отметился
25-летний Хенкель провел в этом сезоне 36 встреч и набрал 6 (2+4) очков. Плэтт в 40 играх отметился 12 (7+5) результативными баллами.
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«Салават Юлаев», за который выступает защитник Евгений Лисовец, дома одолел «Барыс» – 5:2 Белорусский игрок обороны сделал голевую передачу при третьем взятии...
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