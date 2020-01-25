КХЛ. Хенкель и Плэтт забросили по шайбе. Лисовец сделал голевую передачу

Источник материала: Tribuna.com

, за который выступает защитник Евгений Лисовец, дома одолел – 5:2

Белорусский игрок обороны сделал голевую передачу при третьем взятии ворот.

Всего на счету Лисовца в 29 играх 4 (1+3) очка.

«Автомобилист» дома проиграл «Ак Барсу». Отметим, что у хозяев голом отметился , а у гостей шайбу забросил Кристиан Хенкель.

25-летний Хенкель провел в этом сезоне 36 встреч и набрал 6 (2+4) очков. Плэтт в 40 играх отметился 12 (7+5) результативными баллами.

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