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Чемпионат Испании. «Барселона» уступила «Валенсии», «Атлетик» и «Эспаньол» сыграли вничью

25.01.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 21-м туре Ла Лиги «Осасуна» примет «Леванте». «Барселона» сыграет с «Валенсией» в субботу, 25 января.

Чемпионат Испании

21-й тур

Осасуна – Леванте 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
24 января, 23.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 81, пенальти Рубен Гарсия, 2:0 – 84 Иньиго Перес.
ОсасунаЭррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Эступиньян, Роберто Торрес (Иньиго Перес, 69), Брашанац, Монкайола, Рубен Гарсия, Чими Авила (Ибаньес, 58), Адриан (Кардона, 69).
ЛевантеФернандес, Мирамон, Кабако (Эрнани, 84), Везу, Постиго, Тоньо, Рочина, Мелеро (Вукчевич, 78), Кампанья, Рохер Марти, Майораль (Моралес, 72).
Предупреждения:
Давид Гарсия (53), Ибаньес (63), Брашанац (75), Кампанья (80), Вукчевич (88), Рочина (90).

 

Эспаньол – Атлетик 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
25 января, 15.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 12 Вильялибре, 1:1 – 63 де Томас.
ЭспаньолДиего Лопес, Кабрера, Эспиноса, Дидак Вила, Давид Лопес, Дардер, Санчес (Льюис Лопес, 61), Рока, Мелендо (Эмбарба, 57), де Томас, Кальери (У Лэй, 83).
АтлетикЭррерин, Мартинес, Йерай Альварес, Капа, Берчиче, Дани Гарсия, Весга, Муниаин (Беньят, 82), Нуньес, Вильялибре (Кодро, 84), Уильямс (Рауль Гарсия, 69).
Предупреждения:
Весга (9), Санчес (17), Рока (56), Эспиноса (59).

 

Валенсия – Барселона 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
25 января, 18.00, «Месталья»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 48, автогол Альба, 2:0 – 77 Макси Гомес.
ВаленсияДоменек, Гайя, Гарай, Габриэл Паулиста, Васс, Солер (Собрино, 90), Ферран Торрес, Кондогбиа, Коклен, Гамейро (Родриго, 59), Макси Гомес (Коста, 80).
Барселонатер Стеген, Умтити, Пике, Серджи Роберто, Альба, де Йонг (Ракитич, 85), Бускетс, Артур (Видаль, 56), Фати (Кольядо, 85), Месси, Гризманн.
Предупреждения:
Пике (10), Умтити (43), Бускетс (52), Коклен (54).

 

Алавес – Вильярреал
Дата проведения
25 января, 20.30, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика
АлавесПачеко, Эли, Лагуардиа, Агиррегабириа, Дуарте, Камараса, Алеиш Видаль, Ману Гарсия, Риоха, Хоселу, Лукас Перес.
ВильярреалАсенхо, Альбиоль, Альберто Морено, Марио Гаспар, Фунес Мори, Иборра, Мойсес Гомес, Тригерос, Чуквуэзе, Касорла, Бакка.

 

Севилья – Гранада
Дата проведения
25 января, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетико – Леганес
Дата проведения
26 января, 14.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Эйбар
Дата проведения
26 января, 16.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика

 

Хетафе – Бетис
Дата проведения
26 января, 18.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Мальорка
Дата проведения
26 января, 20.30, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Вальядолид – Реал Мадрид
Дата проведения
26 января, 23.00, «Хосе Соррилья»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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