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Чемпионат Испании. «Барселона» уступила «Валенсии», «Атлетик» и «Эспаньол» сыграли вничью
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Источник материала:
Tribuna.com
В 21-м туре Ла Лиги «Осасуна» примет «Леванте». «Барселона» сыграет с «Валенсией» в субботу, 25 января.
Чемпионат Испании
21-й тур
- Дата проведения
-
24 января, 23.00, «Эль-Садар»
- Голы:
-
1:0 –
81, пенальти Рубен Гарсия,
2:0 –
84 Иньиго Перес.
Осасуна –
Эррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Эступиньян, Роберто Торрес (Иньиго Перес, 69), Брашанац, Монкайола, Рубен Гарсия, Чими Авила (Ибаньес, 58), Адриан (Кардона, 69).
Леванте –
Фернандес, Мирамон, Кабако (Эрнани, 84), Везу, Постиго, Тоньо, Рочина, Мелеро (Вукчевич, 78), Кампанья, Рохер Марти, Майораль (Моралес, 72).
- Предупреждения:
-
Давид Гарсия
(53), Ибаньес
(63), Брашанац
(75), Кампанья
(80), Вукчевич
(88), Рочина
(90).
- Дата проведения
-
25 января, 15.00, «RCDE Стэдиум»
- Голы:
-
0:1 –
12 Вильялибре,
1:1 –
63 де Томас.
Эспаньол –
Диего Лопес, Кабрера, Эспиноса, Дидак Вила, Давид Лопес, Дардер, Санчес (Льюис Лопес, 61), Рока, Мелендо (Эмбарба, 57), де Томас, Кальери (У Лэй, 83).
Атлетик –
Эррерин, Мартинес, Йерай Альварес, Капа, Берчиче, Дани Гарсия, Весга, Муниаин (Беньят, 82), Нуньес, Вильялибре (Кодро, 84), Уильямс (Рауль Гарсия, 69).
- Предупреждения:
-
Весга
(9), Санчес
(17), Рока
(56), Эспиноса
(59).
- Дата проведения
-
25 января, 18.00, «Месталья»
- Голы:
-
1:0 –
48, автогол Альба,
2:0 –
77 Макси Гомес.
Валенсия –
Доменек, Гайя, Гарай, Габриэл Паулиста, Васс, Солер (Собрино, 90), Ферран Торрес, Кондогбиа, Коклен, Гамейро (Родриго, 59), Макси Гомес (Коста, 80).
Барселона –
тер Стеген, Умтити, Пике, Серджи Роберто, Альба, де Йонг (Ракитич, 85), Бускетс, Артур (Видаль, 56), Фати (Кольядо, 85), Месси, Гризманн.
- Предупреждения:
-
Пике
(10), Умтити
(43), Бускетс
(52), Коклен
(54).
- Дата проведения
-
25 января, 20.30, «Мендисорроса»
Алавес –
Пачеко, Эли, Лагуардиа, Агиррегабириа, Дуарте, Камараса, Алеиш Видаль, Ману Гарсия, Риоха, Хоселу, Лукас Перес.
Вильярреал –
Асенхо, Альбиоль, Альберто Морено, Марио Гаспар, Фунес Мори, Иборра, Мойсес Гомес, Тригерос, Чуквуэзе, Касорла, Бакка.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 21-м туре Ла Лиги «Осасуна» примет «Леванте».
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