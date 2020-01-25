Крэйг Вудкрофт: «С задачей развития молодых игроков и прививания им игры на таком уровне, чтобы они были готовы работать на уровне КХЛ, думаю, мы справились»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог матча с «Северсталью» (1:3).

– Поздравляю Андрея и его команду с победой. На первый период мы вышли заряженными, хорошо играли и двигались, этот период в нашем исполнении понравился. Создавали моменты, но, к сожалению, мы не можем реализовывать все, что создаем. Сегодня это аукнулось нам. Хотелось бы, чтобы играли весь матч так, как в первом периоде. На второй вышли и перестали кататься, двигать шайбу, отдали нить игры «Северстали». Были моменты в большинстве, но, к сожалению, наше большинство сегодня молчало. Во втором периоде мы не смогли ничего сделать, поэтому ушли на перерыв, проигрывая.

В третьем создавали моменты, но реализовывали их. В большинстве снова не сыграли так, как надо было. Думаю, разница между двумя командами была в том, что наша команда не реализовала большинство, а «Северсталь» в неравных составах действовала хорошо. Кроме того, их вратарь переиграл нашего вчистую. Это тоже момент, который сделал разницу.

– В этом сезоне команда в большинстве пропускает не в первый раз. Что вы собираетесь с этим делать?

– Хорошая игра в большинстве – это когда хоккеисты бросают по воротам и разыгрывают комбинации. Они осознают, как против них обороняются, и находят другие варианты развития атаки, даже если такие варианты отсутствуют в наших схемах. Так действует успешное большинство: все лезут на ворота, есть человек, который закрывает вратаря на пятачке, после броска идет подбор шайбы и снова угроза воротам. К сожалению, у нас многое из этих моментов не наблюдается. Есть еще проблема: два парня в большинстве могут быть на одной волне, а три – на другой. Бывает недопонимание друг друга, мы работаем над его устранением. Но нам бы хотелось обладать большими характеристиками успешного большинства. Работа идет, но нам надо стремиться к этим пунктам и отлаживать взаимодействие.

Что касается пропущенной в большинстве шайбы, нас поймали на затянувшейся смене. Мы долго угрожали воротам, пытались забросить и смена затянулась. В своей зоне проиграли борьбу. Бросок был от синей линии и достаточно открытым. В принципе, не только по этому моменту, но и по всему матчу можно отметить, что Дэнни хотел бы стереть этот матч из своей памяти.

– Поедет ли команда на выезд с тремя вратарями?

– Нам определенно нужно взять трех вратарей. Во-первых, это добавит соревновательный элемент для голкиперов. Во-вторых, нам нужно быть уверенными, что у нас в любом случае будет вратарь, если даже кто-то получит травму. На протяжении всего сезона я говорил, что третий вратарь добавляет конкуренции. Мы ждем, когда голкиперы начнут пользоваться своими шансами. Возможности у них есть, но пока нет человека, который бы вошел в раздевалку и сказал бы: «Это мои ворота, я в них буду играть». Пока такого человека нет. Надеюсь, что в этой поездке кто-то завладеет первым номером и станет основным вратарем команды.

– В июле вы говорили, что есть две основных задачи на сезон: наигрывать молодых хоккеистов и добиться спортивного результата, например, выхода в плей-офф. Можно ли сказать, что первая задача выполнена?

– Молодые игроки получили много игровой практики, причем это касается не только времени на льду, но и вне льда. Хоккеисты увидели, что такое профессиональная команда на уровне КХЛ, как здесь надо работать и как нужно выкладываться. Всем это пошло на пользу. С задачей развития молодых игроков и прививания им игры на таком уровне, чтобы они были готовы работать на уровне КХЛ, думаю, мы справились. Но работа с ними еще не окончена. Мы продолжаем работать не только над их игрой на льду, но и над их ментальностью. Важно приходить на лед с мыслью о том, что завтра ты будешь лучше, чем сегодня. Вот над чем мы работаем: пытаемся заложить эти привычки и эту культуру профессиональных игроков, которые хотят работать и развиваться. Мы год работали над этим, до конца сезона есть еще матчи – и мы продолжим.

– Можно ли сказать, что болезнь под названием «равнодушие к поражением» побеждена?

– Нет. Даже не близко, – сказал Вудкрофт.