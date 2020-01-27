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Артем Милевский: «С «Динамо» Киев будет крутой матч, много эмоций. Грязи не будет»
27.01.2020 13:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
Будет крутой матч, будет много эмоций. Грязи не будет. Friendly game, топим каждый за своих», – сказал Милевский.
Матч начнется в 17.00. Видеотрансляция будет доступна
Милевский был игроком
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Нападающий «Динамо» Брест Артем Милевский поделился ожиданиями от товарищеского матча с киевским «Динамо».
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