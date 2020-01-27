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Артем Милевский: «С «Динамо» Киев будет крутой матч, много эмоций. Грязи не будет»

27.01.2020 13:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Динамо» Брест Артем Милевский поделился ожиданиями от товарищеского матча с киевским «Динамо».

«Динамо» Киев тоже моя любимая команда.

Будет крутой матч, будет много эмоций. Грязи не будет. Friendly game, топим каждый за своих», – сказал Милевский.

Матч начнется в 17.00. Видеотрансляция будет доступна здесь.

Милевский был игроком «Динамо» Киев с 2002 по 2013 год.

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Теги: Брест
 
 
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Нападающий «Динамо» Брест Артем Милевский поделился ожиданиями от товарищеского матча с киевским «Динамо».
 
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