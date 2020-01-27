Артем Милевский: «С «Динамо» Киев будет крутой матч, много эмоций. Грязи не будет»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Брест Артем Милевский поделился ожиданиями от товарищеского матча с киевским «Динамо».

«Динамо» Киев тоже моя любимая команда.

Будет крутой матч, будет много эмоций. Грязи не будет. Friendly game, топим каждый за своих», – сказал Милевский.

Матч начнется в 17.00. Видеотрансляция будет доступна здесь .

Милевский был игроком «Динамо» Киев с 2002 по 2013 год.

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