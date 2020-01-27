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Осипков, Грецкий и еще 22 хоккеиста минского «Динамо» отправились на выезд

27.01.2020 14:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

24 хоккеиста минского «Динамо» отправились на выезд. «Зубры» проследуют по маршруту Санкт-Петербург – Екатеринбург – Новосибирск.

Вратари: Александр Осипков, Дэнни Тэйлор.

Защитники: Дмитрий Знахаренко, Кирилл Готовец, Марк-Андре Граньяни, Роман Достанко, Джо Морроу, Владислав Ерёменко, Павел Денисов.

Нападающие: Александр Павлович, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Игорь Мартынов, Андрей Костицын, Франсис Паре, Александр Когалев, Шейн Принс, Артём Демков, Вячеслав Грецкий, Райан Спунер, Евгений Дадонов, Иван Дроздов, Михаил Стефанович, Артём Аносов.

Андрей Степанов, Дмитрий Желнеровский, Роман Дюков и Даниил Бокун командированы в «Юность-Минск».

Николай Сытый, Михаил Карнаухов и Илья Литвинов также остаются в фарм-клубе – «Динамо-Молодечно».

Сергей Костицын, Дмитрий Дерябин, Олег Евенко, Никита Толопило и Стефан Эллиотт находятся в списке травмированных.

КХЛ: статистика

КХЛ: новости

 
Теги: Минск
 
 
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24 хоккеиста минского «Динамо» отправились на выезд.
 
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