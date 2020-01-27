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Осипков, Грецкий и еще 22 хоккеиста минского «Динамо» отправились на выезд
27.01.2020 14:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
24 хоккеиста минского
Вратари: Александр Осипков,
Защитники: Дмитрий Знахаренко,
Нападающие: Александр Павлович, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Игорь Мартынов,
Андрей Степанов, Дмитрий Желнеровский, Роман Дюков и Даниил Бокун командированы в
Николай Сытый, Михаил Карнаухов и Илья Литвинов также остаются в фарм-клубе – «Динамо-Молодечно».
Сергей Костицын, Дмитрий Дерябин, Олег Евенко, Никита Толопило и Стефан Эллиотт находятся в списке травмированных.
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24 хоккеиста минского «Динамо» отправились на выезд.
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