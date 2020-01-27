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Сергей Политевич: «У меня была два предложения — от минского «Динамо» и «Шахтера». Но у «бело-голубых» не совсем понятная ситуация с командой»

27.01.2020 15:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Шахтера» Сергей Политевич рассказал о том, как принимал решение подписать контракт с «горняками».

«У меня была два предложения, те которые меня устраивали, — от минского «Динамо» и «Шахтера».

Конечно, чаша весов была на стороне «Динамо». Больше месяца разговаривал. Но там была не совсем понятная ситуация с командой и игроками. Те люди, которые сейчас должны были подписывать контракты с командой, сейчас не подписывают. Но нет никаких обид. Просто, к сожалению, не пришли к такому общему мнению. Позвонил Сергею Витальевичу (Гуренко – прим), пообщались, он меня понял. Это жизнь. Он понимает мой выбор», – сказал Политевич в эфире «Итогов недели».

 
 
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Защитник «Шахтера» Сергей Политевич рассказал о том, как принимал решение подписать контракт с «горняками».
 
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