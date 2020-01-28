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Стали известны составы сборных Беларуси и Нидерландов на матч Кубка федерации: в составе Азаренко и Говорцова

28.01.2020 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Определены составы женских команд Беларуси и Нидерландов на квалификационный поединок Кубка федерации, который пройдет 7 и 8 февраля в Гааге.

Сборная Беларуси:

Арина Соболенко (12 WTA одиночный разряд/5 WTA — парный),

Виктория Азаренко (50/19),

Александра Саснович (94/46),

Ольга Говорцова (192/188),

Лидия Морозова (1137/96),

Татьяна Пучек — капитан команды.

Сборная Нидерландов:

Кики Бертенс (10/109),

Аранча Рус (93/161),

Лесли Керхов (167/123),

Инди Де Фрооме (208/-),

Деми Схюрс (-/14),

Пол Хархайс — капитан команды.

Напомним, что в этом году подопечные Татьяны Пучек стали полуфиналистками Кубка федерации, обыграв на выезде сборную Германии (4:0), а затем в упорной борьбе вновь в гостях уступив соперницам из Австралии (2:3).

На данный момент белорусская сборная занимает 5-е место среди 105 участниц Кубка федерации.

 
 
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Определены составы женских команд Беларуси и Нидерландов на квалификационный поединок Кубка федерации, который пройдет 7 и 8 февраля в Гааге.
 
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