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Стали известны составы сборных Беларуси и Нидерландов на матч Кубка федерации: в составе Азаренко и Говорцова
28.01.2020 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Определены составы женских команд Беларуси и Нидерландов на квалификационный поединок Кубка федерации, который пройдет 7 и 8 февраля в Гааге.
Сборная Беларуси:
Александра Саснович (94/46),
Лидия Морозова (1137/96),
Татьяна Пучек — капитан команды.
Сборная Нидерландов:
Кики Бертенс (10/109),
Аранча Рус (93/161),
Лесли Керхов (167/123),
Инди Де Фрооме (208/-),
Деми Схюрс (-/14),
Пол Хархайс — капитан команды.
Напомним, что в этом году подопечные
На данный момент белорусская сборная занимает 5-е место среди 105 участниц Кубка федерации.
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Стали известны составы сборных Беларуси и Нидерландов на матч Кубка федерации: в составе Азаренко и Говорцова
Определены составы женских команд Беларуси и Нидерландов на квалификационный поединок Кубка федерации, который пройдет 7 и 8 февраля в Гааге.
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