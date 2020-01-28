Стали известны составы сборных Беларуси и Нидерландов на матч Кубка федерации: в составе Азаренко и Говорцова

Источник материала: Tribuna.com

Определены составы женских команд Беларуси и Нидерландов на квалификационный поединок Кубка федерации, который пройдет 7 и 8 февраля в Гааге.

Сборная Беларуси:

(12 WTA одиночный разряд/5 WTA — парный),

(50/19),

Александра Саснович (94/46),

(192/188),

Лидия Морозова (1137/96),

Татьяна Пучек — капитан команды.

Сборная Нидерландов:

Кики Бертенс (10/109),

Аранча Рус (93/161),

Лесли Керхов (167/123),

Инди Де Фрооме (208/-),

Деми Схюрс (-/14),

Пол Хархайс — капитан команды.

Напомним, что в этом году подопечные стали полуфиналистками Кубка федерации, обыграв на выезде сборную Германии (4:0), а затем в упорной борьбе вновь в гостях уступив соперницам из Австралии (2:3).

На данный момент белорусская сборная занимает 5-е место среди 105 участниц Кубка федерации.