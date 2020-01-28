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Вудкрофт о не попадании в плей-офф: «Конечно, мы очень разочарованы. Перед стартом сезона мы знали, что это будет очень тяжелый вызов для нас»
28.01.2020 23:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского
После этой встречи «зубры» окончательно утратили все шансы на попадание в плей-офф.
– Поздравляю Алексея с победой.
После такого старта во втором периоде мы смогли наладить свою игру, провели его и третий период неплохо, но класс игроков СКА сделал своё дело. Такие команды могут служить примером нашим игрокам. Именно так надо двигать шайбу на льду и относиться к работе, чтобы играть в топ-клубах КХЛ.
– Сегодня стало известно, что «Динамо» лишилось математических шансов на попадание в плей-офф. Можете дать короткую оценку сезону?
– Конечно, мы очень разочарованы. Перед стартом сезона мы знали, что это будет очень тяжелый вызов для нас. У нас было много молодежи и хоккеистов, которые не имели опыта игры на таком уровне. Но мы надеялись на то, что получится лучше, чем вышло в итоге. Прямо сейчас какие-то выводы делать рано, но я могу сказать, что мы очень разочарованы, – сказал Вудкрофт.
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Вудкрофт о не попадании в плей-офф: «Конечно, мы очень разочарованы. Перед стартом сезона мы знали, что это будет очень тяжелый вызов для нас»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог матча против СКА (0:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
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