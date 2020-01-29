«Белазовец-2020». «Торпедо-БелАЗ» уступил «Слуцку», «Витебск» выиграл у «Ислочи»

Источник материала: Tribuna.com

В рамках предсезонной подготовки с 29 января по 2 февраля в Жодино пройдет традиционный зимний турнир с участием команд «Витебск», «Ислочь», , «Слуцк», «Смолевичи» и «Торпедо-БЕЛАЗ» под названием «Белазовец-2020».

Участники турнира разбиты на две группы: в первой – «Неман», «Слуцк» и «Торпедо-БЕЛАЗ», во второй – , «Ислочь» и «Смолевичи». На первом этапе команды сыграют в своих группах, а затем в стыковых играх определят итоговые места.

Белазовец-2020

Жодино, 29 января – 2 февраля

– Слуцк 0:2 (0:1, 0:1)

29 января, 11:00

Голы: 0:1 – 22 Гафар, 0:2 – 89 Такулов.

Торпедо-БелАЗ (1 тайм): Сямук, Пыско, Астахов, Яшин, Самохвалов, Павлюковец, Леонович, Токач, Маркович, Мабанза, Журневич.

Торпедо-БелАЗ (2 тайм): Козлов, Яковлев, Афанасьев, Викторски, Монастырский, Премудров, Кухарчик, По, Краснов (Левицкий, 70), Бебекян, Кленье.

Слуцк (1 тайм): Брановец, Велько, Трубило, Анюкевич, ИНП, Сычёв, Тетеренко, Козлов, Умар Мухаммед, ИНП, Гафар.

Слуцк (2 тайм): Панкратов, Образов, Сулейман, Кривулькин, Такулов, Бураев, Семёнов, Сердюк, ИНП, ИНП, ИНП.

Витебск – Ислочь 3:2

29 января, 13:30

Голы: 1:0 – Родионов (2), 1:1 – Януш (3), 2:1 – Назаренко (24), 3:1 – Ксенофонтов (46), 3:2 – Краснов (57, со штрафного).

Витебск: Высоцкий (Сороко), Назаренко, Басария, Костомаров, Немченок, Русак (Червяков), Березун (Дробыш), Нуров (Александрович), Ксенофонтов, Родионов, Кийко (Лукашевич).

Ислочь: Хаткевич (Вергейчик, 70), Карпович (Лазарчик, 65), Концевой (Радюк, 46), Янушкевич (Бондаренко, 46), Рыбак (Адегбола, 46), Папуш (Стефен, 46), Патоцкий (Юсуф, 46), Быченок (Краснов, 46), Комаровский (Гомозов, 46), Макась (Мухамед, 46), Януш (Холодинский, 46).