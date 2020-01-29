После матча минского «Динамо» со СКА болельщики «зубров» потребовали от команды объяснений

Источник материала: Tribuna.com

Вчера после матча минского со СКА (0:5) болельщики «зубров» потребовали от команды объяснений.

Фанаты дожидались игроков у выхода. С болельщиками пообщались Артем Демков, Александр Павлович и .

У автобуса команды к фанам вышли Крэйг Вудкрофт, Андрей Мезин и . Вудкрофт извинился перед болельщиками за результаты, но дальнейшего общения с ним не получилось из-за сложностей перевода. Костицын отвечал на вопросы по игре команды, а Мезин рассказывал о тренировках голкиперов и выборе вратаря на ту или иную игру.

Напомним, что вчера «Динамо» потеряло шансы выйти в плей-офф.

Подробности скоро на .com.

КХЛ: таблица

КХЛ: статистика