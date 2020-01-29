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После матча минского «Динамо» со СКА болельщики «зубров» потребовали от команды объяснений
29.01.2020 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вчера после матча минского
Фанаты дожидались игроков у выхода. С болельщиками пообщались Артем Демков, Александр Павлович и
У автобуса команды к фанам вышли Крэйг Вудкрофт, Андрей Мезин и
Напомним, что вчера «Динамо»
Подробности скоро на
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Вчера после матча минского «Динамо» со СКА (0:5) болельщики «зубров» потребовали от команды объяснений.
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