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После матча минского «Динамо» со СКА болельщики «зубров» потребовали от команды объяснений

29.01.2020 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вчера после матча минского «Динамо» со СКА (0:5) болельщики «зубров» потребовали от команды объяснений.

Фанаты дожидались игроков у выхода. С болельщиками пообщались Артем Демков, Александр Павлович и Александр Китаров.

У автобуса команды к фанам вышли Крэйг Вудкрофт, Андрей Мезин и Андрей Костицын. Вудкрофт извинился перед болельщиками за результаты, но дальнейшего общения с ним не получилось из-за сложностей перевода. Костицын отвечал на вопросы по игре команды, а Мезин рассказывал о тренировках голкиперов и выборе вратаря на ту или иную игру.

Напомним, что вчера «Динамо» потеряло шансы выйти в плей-офф.

Подробности скоро на Tribuna.com.

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Вчера после матча минского «Динамо» со СКА (0:5) болельщики «зубров» потребовали от команды объяснений.
 
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