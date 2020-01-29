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Зимний ЧМ-2020 по легкой атлетике перенесен на год из-за коронавируса. Проведение всех спортивных мероприятий в Китае приостановлено до апреля
29.01.2020 23:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях, который должен был пройти в китайском Нанкине с 13 по 15 марта, перенесен из-за коронавируса.
Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкой атлетики (
«Мы рассмотрели возможность переноса соревнований в другую страну и хотели бы поблагодарить города, которые вызвались принять у себя чемпионат.
Однако, учитывая, что опасения относительно распространения вируса за пределами Китая все еще существуют, мы решили не идти на этот шаг, так как это может привести к дальнейшей отсрочке на более поздний срок.
Мы решили не отменять чемпионат, поскольку многие наши спортсмены хотели бы, чтобы мероприятие состоялось. Теперь мы будем работать со спортсменами, партнерами и организационным комитетом Нанкина, чтобы определить дату проведения этого мероприятия в 2021 году», – говорится в заявлении World Athletics.
Ранее ситуацинно-кризисный центр МИД России сообщил, что в Китае приостановлено проведение всех спортивных мероприятий до апреля 2020 года.
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Зимний ЧМ-2020 по легкой атлетике перенесен на год из-за коронавируса. Проведение всех спортивных мероприятий в Китае приостановлено до апреля
Чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях, который должен был пройти в китайском Нанкине с 13 по 15 марта, перенесен из-за коронавируса.
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