|
«Ман Сити» вышел в финал Кубка лиги, несмотря на поражение от «МЮ» – 3:2 по сумме двух матчей
30.01.2020 01:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Команда Пепа Гвардиола одержала победу по сумме двух игр благодаря победе в первом матче на «Олд Траффорд» (3:1).
Соперником «горожан», которые вышли в финал третий год подряд, в решающей игре будет «Астон «Вилла».
Матч состоится 1 марта 2020 года на «Уэмбли».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка английской лиги, несмотря на поражение от «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/2 финала (0:1).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)