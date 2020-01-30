«Ман Сити» вышел в финал Кубка лиги, несмотря на поражение от «МЮ» – 3:2 по сумме двух матчей

Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка английской лиги , несмотря на поражение от «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/2 финала (0:1).

Команда Пепа Гвардиола одержала победу по сумме двух игр благодаря победе в первом матче на «Олд Траффорд» (3:1).

Соперником «горожан», которые вышли в финал третий год подряд, в решающей игре будет «Астон «Вилла».

Матч состоится 1 марта 2020 года на «Уэмбли».