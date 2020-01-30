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«Ман Сити» вышел в финал Кубка лиги, несмотря на поражение от «МЮ» – 3:2 по сумме двух матчей

30.01.2020 01:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка английской лиги, несмотря на поражение от «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/2 финала (0:1). 

Команда Пепа Гвардиола одержала победу по сумме двух игр благодаря победе в первом матче на «Олд Траффорд» (3:1). 

Соперником «горожан», которые вышли в финал третий год подряд, в решающей игре будет «Астон «Вилла».

Матч состоится 1 марта 2020 года на «Уэмбли».

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
29 января, 22.45, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 35 Матич.
Манчестер СитиБраво, Уокер, Отаменди, Жоау Канселу, Родри Эрнандес, Бернарду Силва, Гюндоган, Марез (Сильва, 68), де Брюйне (Стоунз, 90), Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 90).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Шоу (Мата, 79), Магуайр, Уильямс, Лингард (Перейра, 65), Матич, Марсьяль, Фред, Линделеф, Гринвуд (Джеймс, 46).
Предупреждения:
Матич (51), Родри Эрнандес (57), Отаменди (87), Уан-Биссака (90).
Удаление:
Матич (76).
 
 
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«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка английской лиги, несмотря на поражение от «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/2 финала (0:1).
 
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