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Australian Open. 1/2 финала. Джокович 50-й раз сыграет с Федерером

30.01.2020 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В четверг на Australian Open Новак Джокович в полуфинале 50-й сыграет с Роджером Федерером. Сейчас счет 26:23 в пользу серба, а на «Больших шлемах» Федерер не обыгрывал его с 2012-го.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

20 января – 2 февраля 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд –  49 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/2 финала

Роджер Федерер (Швейцария)  Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
30 января, 11.30
Онлайн матча
Доминик Тим (Австрия)  Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
31 января, 11.30
Онлайн матча
 
 
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В четверг на Australian Open Новак Джокович в полуфинале 50-й сыграет с Роджером Федерером.
 
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