Australian Open. 1/2 финала. Джокович 50-й раз сыграет с Федерером

Источник материала: Tribuna.com

В четверг на Australian Open Новак Джокович в полуфинале 50-й сыграет с Роджером Федерером. Сейчас счет 26:23 в пользу серба, а на «Больших шлемах» Федерер не обыгрывал его с 2012-го.

Сетка турнира здесь .

Australian Open

Мельбурн, Австралия

20 января – 2 февраля 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 49 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/2 финала

