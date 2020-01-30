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Australian Open. 1/2 финала. Джокович 50-й раз сыграет с Федерером
30.01.2020 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В четверг на Australian Open Новак Джокович в полуфинале 50-й сыграет с Роджером Федерером. Сейчас счет 26:23 в пользу серба, а на «Больших шлемах» Федерер не обыгрывал его с 2012-го.
Сетка турнира
Australian Open
Мельбурн, Австралия
20 января – 2 февраля 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/2 финала
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В четверг на Australian Open Новак Джокович в полуфинале 50-й сыграет с Роджером Федерером.
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