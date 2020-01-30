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FavBet и брестское «Динамо» продолжили сотрудничество

30.01.2020 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Букмекерская компания FavBet продолжит сотрудничество с брестским «Динамо» в 2020 году. Таким образом, букмекер остается официальным беттинг-партнером чемпиона Беларуси.

«Мы рады продолжить партнерство с нашими друзьями из ФК “Динамо Брест”. Прошлый год стал переломным в новейшей истории белорусского футбола – впервые за долгое время Чемпионат страны выиграла другая команда. Отрадно осознавать, что мы вместе творим историю и впереди нас ждет еще много незабываемых мгновений», – рассказал директор FavBet в Беларуси Максим Стариченко.

Рады пролонгированию сотрудничества и в футбольном клубе. «По итогам прошлого сезона мы можем с уверенностью назвать Favbet не просто нашими партнерами, но и друзьями, с которыми мы говорим на одном языке. Различные активности на призы Favbet, ставшие неотъемлемой частью каждого домашнего матча, особенно запомнились и полюбились нашим болельщикам. Мы не намерены останавливаться на достигнутом и приложим совместные усилия, чтобы новый сезон стал еще ярче и интереснее», – уверен генеральный директор ФК «Динамо-Брест» Максим Краснобаев.

Favbet – международная компания, один из лидеров сегмента sport entertainment. География бренда насчитывает более десятка стран: Украина, Беларусь, Германия, Румыния, Хорватия и другие.

 
Теги: Брест
 
 
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Букмекерская компания FavBet продолжит сотрудничество с брестским «Динамо» в 2020 году.
 
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