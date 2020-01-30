В последних матчах «Гомеля» команды не могут забросить больше 4 шайб

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 30 января, в «Париматч-Экстралиге» встретятся «Гомель» и «Динамо-Молодечно». Стартовое вбрасывание произойдет в 19:00.

Последние матчи «Гомеля» не богаты на заброшенные шайбы. В основное время всех четырех встреч «рысей» играла ставка ТМ4.5:

Неман – Гомель – 3:2 Б

Динамо-Молодечно – Гомель – 0:2

Гомель – Неман – 1:2 ОТ

Гомель – Неман – 0:1

Также не радуют своих поклонников большим количеством шайб хоккеисты «Динамо-Молодечно». В последних матчах команда проиграла «Гомелю» (0:2) и «Шахтеру» (1:3).

Нет изобилия голов и в очных встречах «Гомеля» и «Динамо-Молодечно». Только в двух из шести последних матчах в основное время зафиксировали более четырех шайб.

В линии букмекерской компании «Париматч» на ТМ4.5 в сегодняшней игре предлагают отличный коэффициент 2.02 .

Когда хочется сделать ставку, но нет желания рисковать деньгами, то у БК «Париматч» есть предложение для новых клиентов. В случае неудачи первой ставки букмекер возвращает до 100 рублей .



