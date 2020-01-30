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В последних матчах «Гомеля» команды не могут забросить больше 4 шайб
30.01.2020 10:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня, 30 января, в «Париматч-Экстралиге» встретятся «Гомель» и «Динамо-Молодечно». Стартовое вбрасывание произойдет в 19:00.
Последние матчи «Гомеля» не богаты на заброшенные шайбы. В основное время всех четырех встреч «рысей» играла ставка ТМ4.5:
Также не радуют своих поклонников большим количеством шайб хоккеисты «Динамо-Молодечно». В последних матчах команда проиграла «Гомелю» (0:2) и «Шахтеру» (1:3).
Нет изобилия голов и в очных встречах «Гомеля» и «Динамо-Молодечно». Только в двух из шести последних матчах в основное время зафиксировали более четырех шайб.
В линии
Когда хочется сделать ставку, но нет желания рисковать деньгами, то у БК «Париматч» есть предложение для новых клиентов. В случае неудачи первой ставки
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Сегодня, 30 января, в «Париматч-Экстралиге» встретятся «Гомель» и «Динамо-Молодечно».
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