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В последних матчах «Гомеля» команды не могут забросить больше 4 шайб

30.01.2020 10:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 30 января, в «Париматч-Экстралиге» встретятся «Гомель» и «Динамо-Молодечно». Стартовое вбрасывание произойдет в 19:00.

Последние матчи «Гомеля» не богаты на заброшенные шайбы. В основное время всех четырех встреч «рысей» играла ставка ТМ4.5:

  • Неман – Гомель – 3:2 Б
  • Динамо-Молодечно – Гомель – 0:2
  • Гомель – Неман – 1:2 ОТ
  • Гомель – Неман – 0:1

Также не радуют своих поклонников большим количеством шайб хоккеисты «Динамо-Молодечно». В последних матчах команда проиграла «Гомелю» (0:2) и «Шахтеру» (1:3).

Нет изобилия голов и в очных встречах «Гомеля» и «Динамо-Молодечно». Только в двух из шести последних матчах в основное время зафиксировали более четырех шайб.

В линии букмекерской компании «Париматч» на ТМ4.5 в сегодняшней игре предлагают отличный коэффициент 2.02.

Когда хочется сделать ставку, но нет желания рисковать деньгами, то у БК «Париматч» есть предложение для новых клиентов. В случае неудачи первой ставки букмекер возвращает до 100 рублей.

В последних матчах «Гомеля» команды не могут забросить больше 4 шайб

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня, 30 января, в «Париматч-Экстралиге» встретятся «Гомель» и «Динамо-Молодечно».
 
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