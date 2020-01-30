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Мертенс не уйдет в «Челси» и останется в «Наполи» до конца сезона. Он может перейти в «Интер» летом
30.01.2020 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации итальянского журналиста Николо Скиры, нападающий останется в партенопейской команде до конца сезона. В настоящее время переговоров между
Летом Мертенс может перейти в
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«Челси», видимо, не сможет подписать форварда «Наполи» Дриса Мертенса.
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