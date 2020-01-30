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Мертенс не уйдет в «Челси» и останется в «Наполи» до конца сезона. Он может перейти в «Интер» летом

30.01.2020 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Челси», видимо, не сможет подписать форварда «Наполи» Дриса Мертенса.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, нападающий останется в партенопейской команде до конца сезона. В настоящее время переговоров между «Наполи» и «Челси» нет.

Летом Мертенс может перейти в «Интер», если не продлит соглашение со своим нынешним клубом. «Нерадзурри» предлагали игроку контракт на 2 года с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон.

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«Челси», видимо, не сможет подписать форварда «Наполи» Дриса Мертенса.
 
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