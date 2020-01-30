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«Лида» – «Пинские ястребы»: уверенная игра Хмыза помогла гостям победить

30.01.2020 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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«Лида» – «Пинские ястребы»: уверенная игра Хмыза помогла гостям победить
Быстрая шайба, организованная Николаем Михайловым уже на 32-й секунде встречи, не сломала план лидчан на игру. Даже наоборот – рыцари еще пуще завелись и принялись посыпать ворота Максима Хмыза градом бросков. Однако наступление хозяев работало не так эффективно, как контрудары гостей. Все, на что сподобились лидчане в стартовой трети – это шайба Рената Сафина. Ястребы же сполна воспользовались неуверенностью хозяйского голкипера, отличившись до первого перерыва еще дважды. После третьей пропущенной шайбы Павлу Микульчику пришлось экстренно поднимать со скамейки Ивана Полякова.

«Сухим» вратарь «Лиды» оставался недолго  – он пропустил уже в середине второй двадцатиминутки. А затем судьба предоставила «рыцарям» идеальный шанс вернуться в игру. Гостей стала подводить дисциплина, в результате чего лидчане провели в «двойном» большинстве в общей сложности почти полторы минуты. К сожалению для местной публики, хозяева выжали из такого подарка лишь одну шайбу. Виной всему потрясная игра Максима Хмыза в рамке, а порой и жуткое невезение у его соперников – один бросок Игоря Спешилова мимо пустого угла чего стоит.

Второй гол Сафина, который случился за девять минут до третьей сирены, вернул было надежду в глаза хоккеистов «Лиды». Но стеноподобный в этот вечер Хмыз больше не намерен был пропускать, а Александр Пухловский вскоре поставил точку в этой игре. «Ястребы»  оторвались от «рыцарей» уже на семь очков, у лидчан есть матч в запасе.

Лида – Пинские ястребы – 3:5 (1:3, 1:1, 1:1)

Дмитрий Саяпин, главный тренер «Пинских ястребов»:

— Если оценивать матч по качеству игры и результату, то сегодня я доволен только результатом. Качество же было на слабом уровне. Не знаю по каким причинам, но многие из нападающих оказались неготовыми к игре. Будем с этим разбираться. Мы оказались сильнее лишь в реализации своих моментов, плюс провел хороший матч Максим Хмыз. Парни молодцы, что дотянули до победы. Но по действиям отдельных игроков у меня большие вопросы. Отдохнем и будем готовиться к следующим поединкам.

По информации федерации хоккея.

 

 
 
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> Быстрая шайба, организованная Николаем Михайловым уже на 32-й секунде встречи, не сломала план лидчан на игру. Даже наоборот – рыцари еще пуще завелись и...
 
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