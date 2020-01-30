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«Лида» – «Пинские ястребы»: уверенная игра Хмыза помогла гостям победить
30.01.2020 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«Сухим» вратарь «Лиды» оставался недолго – он пропустил уже в середине второй двадцатиминутки. А затем судьба предоставила «рыцарям» идеальный шанс вернуться в игру. Гостей стала подводить дисциплина, в результате чего лидчане провели в «двойном» большинстве в общей сложности почти полторы минуты. К сожалению для местной публики, хозяева выжали из такого подарка лишь одну шайбу. Виной всему потрясная игра Максима Хмыза в рамке, а порой и жуткое невезение у его соперников – один бросок Игоря Спешилова мимо пустого угла чего стоит.
Второй гол Сафина, который случился за девять минут до третьей сирены, вернул было надежду в глаза хоккеистов «Лиды». Но стеноподобный в этот вечер Хмыз больше не намерен был пропускать, а Александр Пухловский вскоре поставил точку в этой игре. «Ястребы» оторвались от «рыцарей» уже на семь очков, у лидчан есть матч в запасе.
Лида – Пинские ястребы – 3:5 (1:3, 1:1, 1:1)
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> Быстрая шайба, организованная Николаем Михайловым уже на 32-й секунде встречи, не сломала план лидчан на игру. Даже наоборот – рыцари еще пуще завелись и...
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