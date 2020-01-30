ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виталий Щербо: «Не такой миллионер, как Мирный или Домрачева, но живу хорошо и у меня все есть. Финансово уже готов к пенсии»

30.01.2020 13:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо рассказал о своем финансовом состоянии

– Сколько средств ушло на все про все?

– Я купил чуть больше акра земли (порядка четырех тысяч квадратных метров – Tribuna.com). Заплатил за него 150 тысяч долларов. Строительство зала с покупкой снарядов обошлось в 850 тысяч. Но эту сумму я не платил. Эти деньги вложил мой партнер и его друг-застройщик. Я взял кредит в банке и на протяжении трех лет платил им эти деньги. Выплатив 850 тысяч, стал хозяином здания. Получается, что изначально в проект я вложил лишь 150 тысяч.

– Вы уже давно сколотили состояние и являетесь миллионером. Никогда не посещала мысль продать зал и вложить деньги во что-нибудь другое?

– Посещала. В 2008-м, когда в Америке был большой кризис, здесь пару залов обанкротилось. Многие люди просто остались без работы и не имели возможности платить за тренировки. Но с такими мыслями нужно переспать, успокоиться и работать дальше. Мне в то время повезло. Зал был мой, я ничего не должен был банкам, и средств хватало, чтобы остаться на плаву. Я даже полтора года мог побыть в небольшом минусе и платить зарплату из собственных денег. Но так плохо случилось лишь в 2008-м, а в остальное время у меня все было великолепно. Мне хоть и 48 лет сейчас, еще полжизни можно бизнес вести, но я финансово уже готов к пенсии. Для этого есть все. Поэтому я даже мог бы себе позволить продать бизнес и спокойненько жить с деньгами, которых у меня достаточно для детей и внуков. Но, когда ты работаешь, денежки идут. И продавать школу пока не собираюсь.

– Возникало желание вложить деньги в какой-то другой проект?

– Когда есть деньги, их хочется куда-нибудь вложить, и получить еще больше. Но, как говорят у нас, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Возможности вложиться у меня были, но я понимал, что есть риск серьезно влететь, и никуда не вкладывался. Я не такой миллионер, как Макс Мирный или Дашка Домрачева, но живу хорошо, даже лучше среднего класса, и у меня все есть. И брать с потолка что-то большее я не собираюсь. Ведь по итогу вообще можно остаться у разбитого корыта.

Но я часто играю на бирже. Вкладов много. В 2000-м мог в неделю зарабатывать по 30 тысяч долларов. Но через год, когда произошла атака на башни-близнецы, на бирже все очень сильно упало. Я ничего не продавал и за две недели [в сентябре 2001-го] потерял полмиллиона долларов. Да, где-то 300 тысяч тогда заработал, но все равно влетел. Несмотря на это, все равно играю. Просто стал умнее, чем был раньше, и знаю, как нужно распоряжаться деньгами. Лучше синичка в руках, чем журавль в небе, – сказал Щербо.

Щербо – про то, как стал миллионером в США: кто помог построить бизнес и сколько пришлось вложить, об игре на бирже и агенте Горбачева

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо рассказал о своем финансовом состоянии – Сколько средств ушло на все про все? – Я купил чуть больше акра земли...
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Лида» – «Пинские ястребы»: уверенная игра Хмыза помогла гостям победить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика