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«Барса» получила приоритетное право выкупа Тринкау. Его называют «новым Криштиану»
30.01.2020 14:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Браги» Франсишку Тринкау может в будущем стать игроком «Барселоны».
«Блауграна» получила приоритетное право выкупа футболиста ближайшим летом. Соглашение с «Брагой» достигнуто на фоне ожидаемого перехода нападающего Абеля Руиса в португальскую команду.
В Тринкау также заинтересован
В прессе Тринкау периодически называют «новым Криштиану», указывая на его сходство с Роналду. В 2018 году футболист забил 5 голов на Евро в возрастной категории U19. В текущем сезоне форвард играл за сборную Португалии U21.
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Нападающий «Браги» Франсишку Тринкау может в будущем стать игроком «Барселоны».
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