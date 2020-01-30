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«Барса» получила приоритетное право выкупа Тринкау. Его называют «новым Криштиану»

30.01.2020 14:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Браги» Франсишку Тринкау может в будущем стать игроком «Барселоны».

«Блауграна» получила приоритетное право выкупа футболиста ближайшим летом. Соглашение с «Брагой» достигнуто на фоне ожидаемого перехода нападающего Абеля Руиса в португальскую команду.

В Тринкау также заинтересован «Ювентус». Спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи встречался с агентом Жорже Мендешем.

«Брага» хотела бы получить 20 миллионов евро за счет продажи своих прав на Тринкау. «Ювентус» намеревался арендовать игрока с опцией выкупа за 15 миллионов.

В прессе Тринкау периодически называют «новым Криштиану», указывая на его сходство с Роналду. В 2018 году футболист забил 5 голов на Евро в возрастной категории U19. В текущем сезоне форвард играл за сборную Португалии U21.

 
 
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Нападающий «Браги» Франсишку Тринкау может в будущем стать игроком «Барселоны».
 
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