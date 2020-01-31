|
Маковский, которого пожизненно дисквалифицировали, до сих пор работает в футболе («РГ»)
31.01.2020 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
13 октября 2019 Владимир Маковский, которого
Сотрудник
Руководитель пресс-службы АБФФ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 октября 2019 Владимир Маковский, которого пожизненно дисквалифицировали за участие в договорных матчах, присутствовал на игре в качестве тренера молодечненской...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)