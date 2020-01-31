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Маковский, которого пожизненно дисквалифицировали, до сих пор работает в футболе («РГ»)

31.01.2020 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

13 октября 2019 Владимир Маковский, которого пожизненно дисквалифицировали за участие в договорных матчах, присутствовал на игре в качестве тренера молодечненской девичьей команды. Матч проходил в Чисти между «ДЮСШ-4-Молодечно» и ФК «Минск».

Сотрудник АБФФ Юрий Чистов подтвердил, что соревнования прошли под эгидой Белорусской федерации футбола, передает «РГ».

Руководитель пресс-службы АБФФ Александр Алейник объяснял, что дисквалифицированный футбольный специалист не имеет права со своей командой участвовать в любых соревнованиях, проходящих под эгидой Белорусской федерации футбола. Даже если это команда детско-юношеской спортивной школы. Однако на момент дисквалификации в 2018 году Маковский уже работал инструктором-методистом в молодечненской ДЮСШ-4, которая специализируется на футболе.

Владимир Маковский: «Сильно раскаиваюсь. Надеюсь, принесу пользу нашему футболу. Не судите строго»

 
Теги: Минск
 
 
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13 октября 2019 Владимир Маковский, которого пожизненно дисквалифицировали за участие в договорных матчах, присутствовал на игре в качестве тренера молодечненской...
 
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