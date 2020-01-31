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Елена Левченко: «Я взяла паузу в карьере. Может, возобновлю ее. В Беларуси явно никому не нужна»

31.01.2020 11:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала о конфликте федерацией баскетбола Беларуси.

— Нынешний конфликт с федерацией, истории, что Левченко ставит условия сборной…

— Была история с билетом из Америки и обратно. В принципе, это не обсуждается. Если вы вызываете игрока, то закрываете его траты на дорогу из любой части мира. Меня позвали на сбор — кто платит? В итоге я прилетела и все закрыла сама. «Если вы мне не оплатите дорогу, то я не приеду» — такого не было. И на месте я иногда вообще ничего не говорила. Много нюансов, я не хочу распространяться обо всем. Это грустно. Просто понять не могу. Ты столько сделал для баскетбола в стране, ты хочешь делать еще, но никто не идет навстречу. Суть не в деньгах, суть в отношении. В моем представлении с этим были проблемы и раньше, и сейчас.

Я думаю, многим я кажусь конфликтной просто потому, что системно отстаиваю свои принципы. Да, у меня, как и у всех, есть свои причуды. Но в целом я приятный человек.

— Ты не собираешься назад в Америку после окончания карьеры?

— Если учитывать нашу ситуацию со сборной, здесь перспектив особых нет. Я тут явно никому не нужна. Если так, свои таланты могу использовать в другом месте. Мой баскетбол пока не закончился. Я взяла паузу в карьере. Может, возобновлю ее. Если закончу, обязательно всем сообщу. Я же понимаю, что мне не 20 лет, карьера идет к концу. Но в общем и целом как будет, так будет, – сказала Левченко.

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Белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала о конфликте федерацией баскетбола Беларуси.
 
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