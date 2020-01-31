Месси намерен продлевать контракт с «Барселоной» на сезон каждый год

Источник материала: Tribuna.com

Капитан «Барселоны» планирует перед каждым сезоном продлевать контракт с клубом на один год.

Аргентинец, которому летом исполнится 33 года, будет отталкиваться от своей физической формы и состояния.

Действующий контракт нападающего с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2020/21.

Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу готов предложить Месси бессрочное соглашение.

Форвард ценит предложение руководства «Барселоны» , но склоняется к варианту с переподписанием контракта каждый сезон с правом отказаться от обязательств в одностороннем порядке не позднее июня.