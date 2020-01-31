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Месси намерен продлевать контракт с «Барселоной» на сезон каждый год
31.01.2020 11:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Капитан «Барселоны»
Аргентинец, которому летом исполнится 33 года, будет отталкиваться от своей физической формы и состояния.
Действующий контракт нападающего с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2020/21.
Президент каталонского клуба
Форвард ценит предложение руководства
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси планирует перед каждым сезоном продлевать контракт с клубом на один год.
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