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Экс-вратарь СКА Васильченко: «Работаю в Заславле на складах охранником. Не шикарная, конечно, работа, но выбирать не приходится»
31.01.2020 12:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-вратарь СКА Олег Васильченко рассказал о своей жизни.
— Если бы нынешнее поколение игроков увидело, как мы жили, у них глаза по пять копеек стали бы. И волосы на голове зашевелились. Чемпионы мира и
Я иногда удивляюсь, глядя на современный спорт. Взять, например,
— Где вы сейчас работаете?
— В Заславле, на складах. Охранником. График удобный: сутки через трое. Не шикарная, конечно, работа, но выбирать не приходится.
— Вы ведь таксистом долгое время работали?
— Жизнь заставила. В 1988 году
Ну сам подумай, какие мы «старички»? Мне только 30 лет исполнилось! Сейчас вратари и в 40 играют так, что фору молодым дают. Остальные тоже могли еще будь здоров как стране угля давать. Тем не менее из команды меня и еще несколько человек попросили. Ненавязчиво так, просто не включили в состав на очередной тур чемпионата СССР, и все. Дали понять: свое отыграли, – сказал Васильченко.
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Экс-вратарь СКА Васильченко: «Работаю в Заславле на складах охранником. Не шикарная, конечно, работа, но выбирать не приходится»
Экс-вратарь СКА Олег Васильченко рассказал о своей жизни.
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