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Экс-вратарь СКА Васильченко: «Работаю в Заславле на складах охранником. Не шикарная, конечно, работа, но выбирать не приходится»

31.01.2020 12:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-вратарь СКА Олег Васильченко рассказал о своей жизни.

— Если бы нынешнее поколение игроков увидело, как мы жили, у них глаза по пять копеек стали бы. И волосы на голове зашевелились. Чемпионы мира и Олимпиады, обладатели Кубка европейских чемпионов, Кубка кубков и Кубка СССР, неоднократные чемпионы Союза, мы на тренировку в Уручье ездили на обыкновенном рейсовом автобусе. А по домам нас развозили на скромном тесном «пазике». Без понтов. Тряслись в спартанских условиях. И ничего — побеждали.

Я иногда удивляюсь, глядя на современный спорт. Взять, например, хоккейное «Динамо». Если бы мне платили полмиллиона долларов за сезон, я стал бы в ворота и мне хрен бы кто хоть шайбу забросил! Мы за 160 рублей лбом готовы были стену проломить, а тут еле телепаются на льду. По 13 матчей подряд проигрывают и им не стыдно.

— Где вы сейчас работаете?

— В Заславле, на складах. Охранником. График удобный: сутки через трое. Не шикарная, конечно, работа, но выбирать не приходится.

— Вы ведь таксистом долгое время работали?

— Жизнь заставила. В 1988 году Спартак Миронович решил создать на базе СКА вторую «дрим тим», как я ее называю. Посчитал, что наше поколение себя исчерпало, и стал потихоньку от «старичков» избавляться, подтягивая к составу молодежь и делая ставку на них. Рассчитывал слепить новый великий СКА, хотя мы еще способны были давать результат и оставаться на пике.

Ну сам подумай, какие мы «старички»? Мне только 30 лет исполнилось! Сейчас вратари и в 40 играют так, что фору молодым дают. Остальные тоже могли еще будь здоров как стране угля давать. Тем не менее из команды меня и еще несколько человек попросили. Ненавязчиво так, просто не включили в состав на очередной тур чемпионата СССР, и все. Дали понять: свое отыграли, – сказал Васильченко.

 
 
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