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Осучукву подписал контракт с «Рухом»
31.01.2020 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-полузащитник брестского «Динамо» Чиди Осучукву подписал контракт с брестским «Рухом».
Осучукву выступал за «Динамо» с 2017 года, покинул клуб по окончании сезона-2019.
В прошлом сезоне сыграл в высшей лиге 2 матча.
Подробная статистика 25-летнего нигерийца
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Экс-полузащитник брестского «Динамо» Чиди Осучукву подписал контракт с брестским «Рухом».
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