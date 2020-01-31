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Осучукву подписал контракт с «Рухом»

31.01.2020 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-полузащитник брестского «Динамо» Чиди Осучукву подписал контракт с брестским «Рухом».

Осучукву выступал за «Динамо» с 2017 года, покинул клуб по окончании сезона-2019.

В прошлом сезоне сыграл в высшей лиге 2 матча.

Подробная статистика 25-летнего нигерийца здесь.

 
 
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Экс-полузащитник брестского «Динамо» Чиди Осучукву подписал контракт с брестским «Рухом».
 
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